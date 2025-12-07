۳۰۰ زندانی در سفر هیئت عالی قضایی به استان زنجان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه برنامه خود در سفر هیئت عالی قضایی به استان زنجان، در مراسم آزادی زندانیان شرکت کردند.در این راستا ۳۰۰ زندانی استان با بهره‌گیری از ارفاقات قضایی و همچنین کمک نیکوکاران آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشتند.

درحاشیه این مراسم واقع در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی زنجان، دکتر محمدی ضمن دیدار چهره به چهره با این زندانیان بر پیگیری تشکیل پرونده حمایتی برای زندانیان آزادشده درجهت مراقبت بعد از خروج و بهره‌گیری از تسهیلات خوداشتغالی تاکید کرد.

جمعی از این زندانیان مشمول جرائم مالی بوده‌اند که با تلاش‌های صورت گرفته در ستاد دیه استان و مددکاری زندان‌ها در قالب گذشت شکات، قبولی اعسار و پرداختی ستاد دیه از زندان آزاد شدند.

اهدا ۵۷۰ بسته معیشتی به خانواده زندانیان زنجانی باحضور دادستان‌کل کشور و رئیس سازمان زندان‌ها

در اجرای برنامه‌های سفر رئیس دستگاه قضا به استان زنجان و درحاشیه بازدید دادستان‌کل کشور و رئیس سازمان زندان‌ها از «اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی» استان ۵۷۰ بسته معیشتی میان خانواده زندانیان نیازمند توزیع شد.

این بسته‌های حمایتی که توسط خیرین و نیکوکاران انجمن حمایت زندانیان استان تهیه شده است، با هدف کمک به بهبود وضعیت اقتصادی این خانواده‌ها توزیع گردید.

ارزش ریالی مجموع این بسته‌ها ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است که هر بسته حاوی کالاهای اساسی به ارزش ۳۵ میلیون ریال می‌باشد.



افتتاح پروژه‌های ورزشی، درمانی و عمرانی اردوگاه کاردرمانی زنجان

همزمان با سفر رئیس قوه قضاییه به استان زنجان صبح امروز ۱۶ آذرماه بخشی از پروژه‌های مختلف در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی زنجان باحضور دادستان‌کل کشور و رئیس سازمان زندان‌ها افتتاح شد

در این راستا مرکز بهداشت و درمان، سالن ورزشی شهدای اوین، کریدور مرکزی اندرزگاه‌ها، سالن‌های ملاقات و کارگاه‌های اشتغال این مرکز به بهره‌برداری رسیدند.

این پروژه‌های عمرانی به وسعت ۱۵۰۰ متر مربع با هدف بهبود شرایط نگهداری زندانیان، توسعه و ارتقاء خدمات درمانی و همچنین سلامت آنان درجهت حقوق شهروندی زندانیان و بهبود رفاه خانواده‌های‌شان در این مرکز به انجام رسیده است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد و دکتر محمدی با حضور در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی زنجان از بخش‌های مختلف این مرکز نیز بازدید کردند. در حاشیه این بازدید به فرزندان زندانیان حاضر در سالن ملاقات نیز هدایایی اهدا شد.