انبار احتکار برنج خارجی در شاهرود کشف شد

شاهرود- رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه ماموران نظارتی، انباری حاوی یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج وارداتی را در شهرستان کشف کردند، گفت: این مقدار برنج بدون مجوزهای لازمه بوده است.

حمید آقابیکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی اطلاع از وجود احتکار برنج در شاهرود موضوع تحت رسیدگی قرار گرفت، ابراز داشت: تیم بازرسان جهاد کشاورزی شاهرود از محل مذکور بازدید کردند.

وی با بیان اینکه بازرسان توانستند مقدار یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برنج پاکستانی را کشف کنند، افزود: این میزان برنج با هدف احتکار و سو استفاده از شرایط بازار انبار شده بود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه انبار مذکور پلمب شد، ابراز داشت: متخلف نیز دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده است.

آقابیکی تصریح کرد: این نظارت و بازرسی‌ها برای مقابله با تخلفات اقتصادی و تأمین کالای اساسی با نرخ مصوب برای شهروندان و تنظیم بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: از واحدهای صنفی مستمر بازدید و در صورت مشاهده موارد تخلف قطعاً با آن برخوردهای لازم انجام خواهد گرفت.

