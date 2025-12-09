اتاق اصناف: ۲ تن برنج تقلبی در بهارستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد بختیاری، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، از کشف حدود ۲ تن برنج تقلبی در یکی از واحدهای صنفی بهارستان خبر داد و گفت: پس از شناسایی این واحد متخلف توسط اطلاعات سپاه، تیم بازرسی اصناف بلافاصله وارد عمل شد و برنجهای تقلبی کشف شد.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد که متخلفان با اختلاط برنج کمکیفیت و نامرغوب و بستهبندی جعلی، آن را با قیمتهای چندین برابر نرخ واقعی به بازار عرضه میکردند. این اقدام علاوه بر تهدید سلامت شهروندان، موجب اخلال در بازار و زنجیره تأمین کالای اساسی شده بود.
رئیس اتاق اصناف بهارستان تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تخلف و آثار گسترده آن، پرونده این واحد صنفی برای رسیدگی و بررسی نحوه تولید، میزان توزیع و شبکه احتمالی مرتبط به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شد.
وی همچنین از اجرای طرح تشدید نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی، به ویژه کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر خبر داد و گفت: این نظارتها در آستانه شبهای یلدا و افزایش تقاضای عمومی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
بختیاری در پایان از شهروندان خواست هرگونه گرانفروشی، عرضه کالای تقلبی یا رفتار مشکوک در واحدهای صنفی را از طریق سامانههای رسیدگی به شکایات اصناف گزارش کنند تا در کمترین زمان ممکن پیگیری شود.
