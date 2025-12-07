به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، محمداسماعیل قیداری ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن روز دانشجو و خیر مقدم به رئیس جمهور، هیئت همراه و رؤسای دانشگاهها، میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۱۴ هزار دانشجو، هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی و ۲۰ هزار پرسنل از دانشجویان سراسر کشور را افتخار دانست و گفت: روز دانشجو روز آرمانخواهی دانشجویان است؛ این روز تاریخی را به دانشجویان سراسر کشور تبریک میگویم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مسائل در نظام آموزش عالی، توسعه غیرضروری و افزایش مراکز آموزش عالی کشور در چند دهه اخیر است و نیاز به تغییر مسیر از کمیت به کیفیت و از مدرک به مهارت حس میشود. امروزه باید از آموزش تئوری به توانمندسازی فردی، شغلی و اجتماعی برسیم.
قیداری با اشاره به اینکه موضوع مهم دیگر زیرساختهای نامناسب و فرسوده آموزش عالی کشور است، افزود: زیرساختهای موجود برای دستیابی به کیفیت، نامناسب است. کلاسهای درس، آزمایشگاه، واحدهای کارآموزی، واحدهای کارورزی و کارخانجات عرصههایی است که باید در اختیار دانشجو قرار گیرند و نیاز به توجه دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خواستار حساسیت و دغدغهمندی دانشجویان نسبت به مسائل کلان کشور شد و گفت: دانشجو باید شریک توسعه ملی باشد، دانشجو غریبه نیست و صاحب این خانه است. دانشجو باید به آینده امید داشته باشد و امید لازمه جنبش و حیات است.
وی تصریح کرد: من به عنوان کارگزار آموزش عالی مسئول هستم فرزندان این کشور، یعنی دانشجویان را نسبت به کلان مشکلات کشور حساس کنم و زمینه را برای مشارکت آنها فراهم کنم. باور دارم با افزایش کیفیت در آموزش عالی، ازتقای مهارت آموزشی و فراهم کردن زمینه مشارکت دانشجویان، سرمایه اجتماعی افرایش و آمار مهاجرت نخبگان کاهش مییابد. این عزیزان در این خاک به دنیا آمدهاند و باید در همین مرز و بوم زندگی کنند.
آئین بزرگداشت روز دانشجو، امروز یکشنبه با حضور رئیس جمهور، جمعی از رؤسای دانشگاهها، مسئولان و دانشجویان کشور، در تالار همایشهای امام خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.
