۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۴

آغاز مراسم روز دانشجو با حضور رئیس جمهور

مراسم روز دانشجو صبح امروز با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر؛ روز دانشجو با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آغاز شد.

در این مراسم وزرای علوم و بهداشت نیز حضور دارند.

به گفته معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت؛ در این مراسم ۱۴ نماینده دانشجویان؛ شامل گروه‌های فرهنگی، انجمن‌های صنفی دانشجویی، نماینده اتحادیه‌های دبیران، اتحادیه‌های تشکل‌های دانشجویی، بسیج دانشجویی، انجمن دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت، جامعه اسلامی، شوراهای صنفی دانشگاه‌ها، انجمن علمی، نشریات دانشجویی و … در حضور رئیس جمهور سخنرانی خواهند کرد.

کد خبر 6680372
سعدانه طباطبایی نیا

    • شهروند IR ۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      0 0
      پاسخ
      یه نفر اونجا به رئیس جمهور اعلام کنه که ایشون به دانشجویان پیشنهاد بدهند دستگاه تولید ابر باران زا را بسازن ، بجای حرف عمل بشه.

