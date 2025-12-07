به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری ظهر یکشنبه در مراسم روز دانشجو در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی سمنان ضمن اشاره به تاریخچه جنبشهای دانشجویی بیان کرد: دانشجویان نقش اصلی در ساخت آینده کشور و مقابله با تحریف واقعیتها دارند
وی دانشجویان را نسل آگاه و تحلیلگر دانست و ابراز کرد: دانشجو نه تنها قلب تپنده کشور در مقابله با فشارها و جنگ روایتها است بلکه مسئولیت شکلدهی به آینده ایران را هم بر عهده دارد و این نشان از اهمیت نقش دانشجویان در آینده کشورمان دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان ۱۶ آذر را نماد استکبارستیزی و حقیقتخواهی جوانان دانست و تاکید کرد: روحیه عدالت طلبی از ویژگیهای دانشجویان و جنبشهای دانشجویی در تاریخ کشورمان است.
آقا براری با بیان اینکه دانشجویان در مقابله با تحریف واقعیتها نقش دارند، گفت: عدالت خواهی و استقلال طلبی، ویژگی دانشجویان است.
وی با بیان اینکه آزادیخواهی و استقلالجویی هویت دانشجوی ایرانی را شکل داده است، بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی جنبشهای دانشجویی وارد مرحلهای نو شد و دانشجویان در تمام بزنگاهها توانستند از خودشان حضوری حماسه ساز را به نمایش بگذارند
معاون استاندار سمنان همچنین با اشاره به نقش دانشجویان در تعاملات و مسائل مختلف ایران اسلامی در دوران بعد از انقلاب اسلامی بیان کرد: دانشجویان همواره پیشگام سازندگی کشور بودند.
آقا براری همچنین گفت: دانشجویان در دوران دفاع مقدس، حوزههای علمی و فناوری و حتی مقابله با تحریمها نقش تعیینکنندهای ایفا کردند.
