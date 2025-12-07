به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، آئین بزرگداشت روز دانشجو ۱۶ آذر ۱۴۰۴ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، هیئت رئیسه و جمعی از مسئولان و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

در ابتدای این مراسم یوسف حجت رئیس دانشگاه ضمن تبریک روز دانشجو خطاب به دانشجویان گفت: ناملایمات و مشکلات در کشور وجود دارد و انکار نمی‌کنیم؛ اما این مسائل فقط مختص ایران نیست. در همه کشورها دیده می‌شود اما دلیل نمی‌شود از زندگی لذت نبریم یا اثر مثبت نگذاریم. قدر این روزهای خوب را بدانید.

وی با تأکید بر اینکه فضای دانشگاه باید با حضور و مشارکت دانشجویان فعال‌تر و پویا تر شود، اظهار داشت: درست نیست که فقط یک روز در سال برای دانشجویان باشد، باید همه روزهای سال به دانشجویان اختصاص داده شود. امروز دانشگاه‌ها مسئولیت‌محور شده‌اند و نقش اصلی با دانشجویان است. دانشجو باید به مسائل اطراف خود توجه کند. اگر می‌خواهیم در جامعه تأثیر بگذاریم، اول باید در دانشگاه اثرگذار باشیم.

حجت افزود: بیشتر مراجعات دانشجویی درباره مشکلات آموزشی و خوابگاهی است. این مطالبه گری خوب است اما کافی نیست. مطالبات دانشجویان باید فراتر از مسائل شخصی باشد. دانشجو باید برای جامعه نسخه بنویسد. دانشجو فقط نباید اعتراض و مطالبه کند، بلکه باید بیش از این‌ها نسخه و راه حل ارائه بدهد.

رئیس دانشگاه تأکید کرد: دانشگاه باید الگویی برای جامعه باشد؛ مجموعه‌ای که فقط گلایه نکند، بلکه نسخه بدهد و راه‌حل ارائه کند. امیدوارم بتوانیم در آینده تأثیرگذارتر بر جامعه عمل کنیم.

در ادامه این مراسم دکتر مسعود شمس‌بخش قائم مقام وزیر علوم و پدر شهیده زهرا شمس بخش که در جنگ ۱۲ روزه به شهادت رسید ضمن تشریح روز حادثه گفت: این جنگ با دروغ بزرگی آغاز شد، گفتند کاری با مردم ندارند در حالی که در طول جنگ بیش از ۲۰۰ کودک کشته شدند. امیدوارم هیچ وقت در جامعه و کشورمان شاهد هیچ جنگ و خونریزی نباشیم.

در ادامه سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سخنرانی پرداخت. وی با گرامی‌داشت یاد شهدای جنگ دوازده‌روزه، از حضور در جمع دانشجویان ابراز خرسندی کرد و دانشگاه تربیت مدرس را دانشگاهی تراز و محصول رؤیای اقتدار علمی خواند.

وی با تاکید بر اینکه روز دانشجو یک فرصت است، افزود: ما باید از نقدها و نظرات دانشجویان بهره‌مند شویم و این فرصت را باید مغتنم شمرد. دانشجو ترکیبی از علم و جوانی دارد که قدرتی مضاعف برای او می‌سازد.

صالحی سپس به حوادث و اتفاقات سیاسی در کشور و منطقه اشاره کرد و تأثیر آنها بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران را تشریح نمود. همچنین در بخشی از سخنان خود به ارائه وضعیت عملکرد دولت در یک سال اخیر پرداخت.