روایت ایستادگی مردم با اجرای نمایش خیابانی «در حوالی تجریش»

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش مراسم اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی برگزار شد و با رای هیئت داوران این جشنواره در بخش صحنه‌ای «مده آ با چشمان خیس» به کارگردانی محسن حسین زاده و در بخش خیابانی هم نمایش «در حوالی تجریش» به کارگردانی احسان محمدیان به دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر برای حضور در آن معرفی شدند.

نمایش خیابانی «درحوالی تجریش» به نویسندگی حسین ابراهیمی و کارگردانی احسان محمدیان در واقع بازآفرینی یکی از حوادث جنگ ۱۲ روزه است که در آن ایستادگی و مقاومت مردم در این حادثه در قالب یک نمایش خیابانی و با بهره گیری از هنر روایت شده است.

در این نمایش شهرام قاسمی، سید مرتضی دهشیبی، احسان محمدیان و سمیه مودی ایفای نقش می‌کنند.

این روزها این نمایش خیابانی در نقاط مختلف بیرجند در حال اجرا است و امروز ۱۶ آذر هم «در حوالی تجریش» در فضای ورودی فرهنگسرای بیرجند اجرا شد که مورد استقبال دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان بیرجند قرار گرفت.

کارگردان این نمایش خیابانی در حاشیه اجرای امروز آن با اشاره به اینکه نویسندگی نمایش خیابانی «در حوالی تجریش» را حسین ابراهیمی انجام داده است و این نمایش به عنوان برگزیده نوزدهمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی به دبیرخانه جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شده است، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه هر سال به عنوان یک هنرمند دغدغه مند اثری را در خصوص مسائل روز جامعه تولید می‌کنم که در این راستا سال گذشته نمایشی در حوزه مردم مظلوم فلسطین تولید کردم.

وی با بیان اینکه در سال جاری هم ماجرای جنگ ۱۲ روزه که به ناحق بر کشور ما تحمیل شد، موضوع جذابی برای تولید یک کار نمایشی بود، افزود: از این طریق علاوه بر اینکه نام و یاد شهدای عزیز را زنده نگاه می‌داریم، دین خود را در زمینه جنگ ۱۲ روزه ادا می‌کنیم.

کارگردان «در حوالی تجریش» تصریح کرد: در این نمایش ۴ هنرمند ایفای نقش می‌کنند و موضوع آن درباره دو زباله گرد است که یکی در چهار راه تجریش در جنگ ۱۲ روزه زن و فرزندش را از دست می‌دهد.

محمدیان ادامه داد: در این نمایش مادری هم خانواده خود را در این حادثه از دست می‌دهد که تلاقی این دو، روایتی است که توسط مادر، مصیب، نعمت و مامور شهرداری نمایش داده می‌شود.