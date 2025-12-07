https://mehrnews.com/x39NFn ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸ کد خبر 6681118 استانها گلستان استانها گلستان ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸ برگزاری مراسم روز دانشجو در گرگان گرگان-مراسم گرامیداشت روز دانشجو امروز در گرگان با حضور گسترده دانشجویان، اساتید و مسئولان دانشگاهی برگزار شد. دریافت 99 MB کد خبر 6681118 کپی شد مطالب مرتبط آداب محرمات احرام برای دانشجویان عمرهگذار تشریح شد امید ۱۲۰۰ دانشجو با حمایت کمیته امداد خراسانجنوبی جوانه زد روایت ایستادگی مردم با اجرای نمایش خیابانی «در حوالی تجریش» جشنواره «شهر من فرهنگ من» در دانشگاه بیرجند برگزار شد موفقیت بیسابقه دانشگاه گرگان؛ پیشتازی ایران در علوم تخصصی روایت ۱۷ قرن دانشگاهسازی در ایران برچسبها گلستان گرگان روز دانشجو
نظر شما