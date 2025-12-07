دریافت 3 MB کد خبر 6681036 https://mehrnews.com/x39NCH ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴ کد خبر 6681036 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۴ سردار پاکپور: پاسخ ما در هیچ روزی از جنگ متوقف نشد فرمانده کل سپاه گفت: پاسخ ما در هیچ روزی از جنگ متوقف نشد؛ فشار داخلی رژیم در روزهای پایانی چند برابر شده بود. کپی شد مطالب مرتبط سردار پاکپور درگذشت پدر حجت الاسلام طائب را تسلیت گفت روایت حضور رزمنده مجروح برای انجام ماموریت در جنگ ۱۲ روزه سرلشکر پاکپور: جنگ ترکیبی دشمن با انسجام ملت و تدابیر رهبری ناکام ماند تاکید سردار پاکپور بر نقش دانشگاهها در امنیت ملی و اقتدار کشور برچسبها سپاه سردار پاکپور صنایع دفاعی قدرت دفاعی
