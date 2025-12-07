سرلشکر پاکپور: جنگ ترکیبی دشمن با انسجام ملت و تدابیر رهبری ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمد پاکپور صبح امروز در همایش «سربازان عصر ظهور» که بهمناسبت روز دانشجو و گرامیداشت شهدای دانشجوی دانشگاه جامع امام حسین (ع) برگزار شد، اظهار داشت: دشمن برنامهریزی کرده بود که پس از بمباران مراکز نظامی و شهادت فرماندهان ارشد در روز سوم جنگ، همزمان عناصر مسلح از مرزها نفوذ کنند و با فعالسازی عناصر داخلی، شورش سراسری ایجاد کرده و کشور را به فروپاشی بکشانند.
وی افزود: نتانیاهو در روز سوم جنگ علناً اعلام کرد که «ما کار را شروع کردهایم و مردم ایران باید تکلیف خود را مشخص کنند»، اما ملت ایران با انسجام مثالزدنی و حمایت قاطع از نیروهای مسلح، تکلیف او و حامیانش را مشخص کردند.
فرمانده کل سپاه با اشاره به شهادت فرماندهان عالیرتبه شهیدان سلامی، رشید، باقری و حاجیزاده خاطرنشان کرد: دشمن تصور میکرد با شهادت این فرماندهان، فروپاشی در ساختار دفاعی و عملیاتی ایران رخ میدهد، اما فرمانده معظم کل قوا ظرف چند ساعت جانشینان را منصوب فرمودند و خلأ ایجادشده بلافاصله ترمیم شد.
سرلشکر پاکپور تصریح کرد: تنها دو ساعت پس از انتصاب اینجانب بهعنوان فرمانده کل سپاه، عملیات سنگین مقابلهای آغاز شد. دشمن انتظار پاسخ ایران با کمتر از ۱۰ موشک را داشت، اما غروب همان روز اول، موجهای سنگین پهپاد و موشک شلیک شد و در روزهای بعد عملیات دقیقتر و کوبندهتر ادامه یافت.
وی به حمله آمریکا به تأسیسات نطنز و فردو در روزهای پایانی جنگ اشاره کرد و گفت: پیش از پاسخ ما به پایگاههای آمریکا، کشورهای زیادی میانجیگری کردند تا از اقدام ایران جلوگیری کنند، اما اعلام کردیم به تعداد هر بمبی که بر ایران ریخته شده، به پایگاههای آمریکا موشک خواهیم زد و زدیم. پایگاه العدید، مهمترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه، با ۱۴ موشک مورد اصابت قرار گرفت.
فرمانده کل سپاه تأکید کرد: چند ساعت پس از این عملیات، آمریکاییها اعلام کردند که اگر ایران دیگر نزند، آنها نیز متوقف میشوند. به این ترتیب، برنامهریزی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملاً بههم ریخت و جنگ ترکیبی دشمن با ناکامی کامل مواجه شد.
سرلشکر محمد پاکپور اظهار داشت: عنایت ویژه الهی، حکم و درایت رهبری در اداره همزمان جنگ و کشور، انسجام بینظیر مردم ایران و ایستادگی نیروهای مسلح چهار عنصر اصلی این پیروزی عظیم بودند.
وی با اشاره به سختیهای عملیات موشکی در اوج فشار جنگ گفت: هیچگاه اجازه ندادیم رژیم صهیونیستی بمبارانی انجام دهد و بلافاصله پاسخ سنگینتر دریافت نکند؛ فشار موشکباران مداوم ما بر سرزمینهای اشغالی آنقدر شدید شد که ساکنان آنجا علیه نتانیاهو به خیابانها ریختند.
فرمانده کل سپاه از ایثار بیمانند رزمندگان در پایگاههای موشکی سخن گفت و افزود: در یکی از پایگاهها دیدم برادری که پایش از مچ قطع شده بود، به جای رفتن به بیمارستان، پای خود را بسته و در پایگاه مانده بود تا شلیک موشکها متوقف نشود. این صحنهها در آینده بهتدریج رسانهای خواهد شد.
سرلشکر پاکپور جنگ ۱۲ روزه را «جنگ فناوری» توصیف کرد و تأکید کرد: طرف مقابل فقط رژیم صهیونیستی نبود؛ ما در واقع با کل تکنولوژی روز دنیا شامل آمریکا، ناتو و کشورهای اروپایی درگیر بودیم، اما فناوری ما با ایمان نیروهایمان توأم بود و همین ترکیب پیروز میدان شد.
وی هوش مصنوعی و حوزههای پیشرفته تکنیکی و تاکتیکی را از اولویتهای آینده دانست و خطاب به دانشگاه جامع امام حسین (ع) گفت: این دانشگاه با برخورداری از آزمایشگاههای مرجع، کارگاهها و پژوهشگاههای تخصصی باید پیشران اصلی رفع نیازهای عملیاتی سپاه در حوزه ابزار، تجهیزات و سلاح باشد.
فرمانده کل سپاه اعلام کرد: از همان روز نخست آتشبس، هماهنگی کامل میان سازمان تحقیقات سپاه، مراکز علمی، دانشگاهها و فرماندهان میدانی برقرار شده و حتی یک روز هم معطل نشدیم؛ کار شبانهروزی برای ارتقای بازدارندگی و قدرت دفاعی کشور آغاز شده است.
سرلشکر پاکپور در پایان با ادای احترام به خانواده شهدا اظهار داشت: به نمایندگی از مجموعه سپاه به ملت شریف ایران و خانواده معظم شهدا اعلام میکنم تا آخرین قطره خون در راه این نظام و آرمانهای شهدا ایستادهایم و راه شهیدانمان را با قدرت ادامه خواهیم داد.
