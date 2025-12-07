سردار پاکپور درگذشت پدر حجت الاسلام طائب را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار پاسداران انقلاب اسلامی محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درگذشت ابو الشهید حاج عبدالله طائب پدر حجت الاسلام حسن طائب را در پیامی تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمند جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج حسن طائب

سلام علیکم؛

فقدان جانکاه ابو الشهید "حاج عبدالله طائب "والد مکرم، مؤمن و ولایی را به جناب عالی و خاندان شریف طائب تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

بی تردید تربیت فرزندانی حسینی و پیشتاز در عرصه‌های جهاد تبیین و ترویج علوم و معارف دینی و بصیرت انقلابی و دفاع از انقلاب و نظام اسلامی که ردای پرافتخار شهادت را نیز بر تن کرده‌اند، برای خانواده‌های جامعه ایران عزیز الگوساز و برای آن مرحوم قرین ثواب و پاداش کثیر الهی در روز عقبا خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن خادم مخلص و صادق قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام علو درجات و رحمت واسعه الهی و همجواری با مولای متقیان علی بن ابیطالب (ع) و نیز فرزند دلبندش "شهید حسین طائب" و برای آن برادر گرانقدر و سایر مصیبت دیدگان معزز صبر، شکیبایی و سکینه قلبی و ثبات قدم در خیمه ولایت مسئلت می‌جویم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی