به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرایند تدوین آئین‌نامه اجرایی «سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو» خبر داد و گفت: حمایت از کارآفرینان، یکی از محورهای اصلی و از سیاست‌های کلیدی این وزارتخانه در دولت چهاردهم است.

وی اظهار کرد: در شرایط کنونی نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های قانونی و هم افزایی آنها برای افزایش بهره‌وری هستیم و باید باور داشته باشیم که حمایت از کارآفرینان نیازمند نهادسازی مؤثر، کارا و ضوابطی است که فرصت‌های عینی و بهینه پیش روی این بخش از فعالین اقتصادی کشور قرار دهد.

حسینی گفت: مصوبه «سیاست‌های اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو» مجموعه‌ای از مشوق‌ها در ۳ محور اصلی «تسهیل شرایط رشد»، «ارتقای منزلت اجتماعی» و «مسئولیت‌های اجتماعی کارآفرینان» است که پیش‌تر و در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود اما ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن تدوین نشد ما از ابتدای امسال الزامات اجرایی شدن این مصوبه بر زمین مانده را در دستور کار قرار دادیم و تلاش خواهیم کرد با مشارکت همه دستگاه‌های مرتبط و به سرعت آن را عملیاتی کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مصوبه از جامعیت خوبی برخوردار است و با اجرایی شدن آن تحول محسوسی در حمایت از کارآفرینانی که بر اساس نظام ارزشیابی شفاف به عنوان کارآفرین پیشرو در رسته‌های مختلف کسب وکاری انتخاب می‌شوند رخ خواهد داد.