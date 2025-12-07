به گزارش خبرگزاری مهر، سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرایند تدوین آئیننامه اجرایی «سیاستهای اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو» خبر داد و گفت: حمایت از کارآفرینان، یکی از محورهای اصلی و از سیاستهای کلیدی این وزارتخانه در دولت چهاردهم است.
وی اظهار کرد: در شرایط کنونی نیازمند بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی و هم افزایی آنها برای افزایش بهرهوری هستیم و باید باور داشته باشیم که حمایت از کارآفرینان نیازمند نهادسازی مؤثر، کارا و ضوابطی است که فرصتهای عینی و بهینه پیش روی این بخش از فعالین اقتصادی کشور قرار دهد.
حسینی گفت: مصوبه «سیاستهای اجرایی تشویق و حمایت از کارآفرینان پیشرو» مجموعهای از مشوقها در ۳ محور اصلی «تسهیل شرایط رشد»، «ارتقای منزلت اجتماعی» و «مسئولیتهای اجتماعی کارآفرینان» است که پیشتر و در سال ۱۴۰۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود اما ضوابط و دستورالعملهای اجرایی آن تدوین نشد ما از ابتدای امسال الزامات اجرایی شدن این مصوبه بر زمین مانده را در دستور کار قرار دادیم و تلاش خواهیم کرد با مشارکت همه دستگاههای مرتبط و به سرعت آن را عملیاتی کنیم.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مصوبه از جامعیت خوبی برخوردار است و با اجرایی شدن آن تحول محسوسی در حمایت از کارآفرینانی که بر اساس نظام ارزشیابی شفاف به عنوان کارآفرین پیشرو در رستههای مختلف کسب وکاری انتخاب میشوند رخ خواهد داد.
نظر شما