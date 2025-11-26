وزارت کار از ایجاد شبکه ملی کارآفرینان نسل جدید حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش «نسل زد در مسیر کارآفرینی جهان فردا» اظهار کرد: نسل امروز از نظر دسترسی به منابع، بازار و فرصتهای اقتصادی در موقعیت بهمراتب بهتری نسبت به نسلهای قبل قرار دارد.
وی افزود: ما در دهههای گذشته در شرایط جنگ، انقلاب و محدودیتهای شدید اقتصادی بزرگ شدیم، اما نسل شما از همان ابتدا با امکانات آموزشی، تکنولوژیک و فرصت برخورداری از استقلال مالی بیشتری برخوردار بوده است.
وی ادامه داد: تحولات فرهنگی و رشد عمومی جامعه و اطلاعات و دانش خانوادهها را هم باید مد نظر داشته باشیم، خانوادهها امروزه حامیان مطلع تر و توانمندتری نسبت به گذشته برای نسل جدید هستند. همه آنها مزیتهای بزرگ است که باید از آن به بهترین شکل استفاده شود، هر چند از چالشها و مشکلات این نسل هم اطلاع داریم.
وی با اشاره به اضطرابهای مشترک میان نسلها، بهویژه در حوزه معیشت و آینده شغلی، افزود: بسیاری از استرسهای مالی و اقتصادی که امروز در جامعه دیده میشود، تناسبی با ظرفیت واقعی کشور ندارد و اگر نتوانستهایم در این زمینه تعادل بخشی داشته باشیم یقیناً باید از خطاهای گذشته درس بگیرم و مستمرا برای بهبود شرایط تلاش کنیم.
وی گفت: ایران کشوری است که ۴۵ سال در شدیدترین تحریمهای تاریخ معاصر ایستادگی کرده و با وجود همه این سختیها همچنان در بسیاری از حوزهها در مرز دانش حرکت میکند.
حسینی ادامه داد: این کشور با این پتانسیل عظیم، قطعاً آیندهای روشنتر از آنچه برخی تصور میکنند، دارد. یکی از دلایل اصلی این حجم از فشارهای خارجی، همین ظرفیت بالقوه ایران است که اگر محدودیتها برداشته شود، نقش بی بدیلی در اقتصاد بازی خواهد کرد.»
معاون وزیر کار با تأکید بر لزوم پوستاندازی سریع قوانین و مقررات بازار کار متناسب با نسل جدید، اعلام کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد نیروی کار رسمی کشور متولد دهه ۷۰ به بعد هستند و این رقم در یک دهه آینده به شدت افزایش خواهد یافت. ما نمیتوانیم با قواعدی که ۳۰ سال پیش نوشته شده، بازار کار نسل امروز را مدیریت کنیم.
وی تاکید کرد: تغییر قانون در ایران زمانبر است، اما ما اراده داریم ابتدا در چارچوب مقررها و ضوابط و دستورالعملهای اجرایی که در حوزه اختیارات دولت است و پس از آن در خصوص اصلاح قوانین با سرعت بیشتری حرکت کنیم.
حسینی در همین راستا از راهاندازی رسمی مکانیزم جدید مشارکت عمومی در تدوین قوانین و مقررات حوزه کار و کارآفرینی خبر داد و گفت: به زودی امکانی را ایجاد خواهیم کرد که هر پیشنویس آئیننامه، بخشنامه یا دستورالعمل قبل از نهایی شدن، در سامانهای شفاف بارگذاری شود تا ذینفعان اصلی و همه شهروندان بهویژه جوانان و فعالان اقتصادی بتوانند نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را ثبت کنند.
وی تصریح کرد: کارگروههای مشترک با حضور نمایندگان نسل جدید این نظرات را جمعبندی و به وزارتخانه منتقل خواهند کرد. ما دیگر بدون مشارکت ذینفعان اصلی، یعنی شما، هیچ قاعدهای را نهایی نخواهیم کرد.
حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکهای قدرتمند از جوانان کارآفرین و فعالان اقتصادی نسل جدید، اظهار کرد: شما راهبران واقعی تحول نسلی هستید. ما آمادهایم زیرساخت لازم برای شکلگیری یک شبکه فراگیر از کارآفرینان، کارفرمایان و فعالان نسل Z را فراهم کنیم تا صدای شما شنیده شود و خودتان قواعد آینده را بنویسید.
نظر شما