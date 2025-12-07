مقیمی: ۹۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در شفت اجرا می شود

ارسلان مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ضعف برق و فرسودگی شبکههای برقرسانی در برخی روستاهای شهرستان اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده، عملیات اجرای بیش از ۹۰ کیلومتر کابل خودنگهدار در نقاط مختلف شفت آغاز شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ کیلومتر از این طرح در سطح شهر و حدود ۲۰ کیلومتر در روستاهای اولویتدار اجرا شده است، افزود: برای اجرای حدود ۶۰ کیلومتر کابل خودنگهدار نیز قراردادهای مربوطه با پیمانکاران منعقد شده و این بخش از پروژه بهزودی عملیاتی میشود.
فرماندار شفت ادامه داد: در بخش شهری نیز حدود ۴ کیلومتر کابل خودنگهدار با اعتباری بیش از ۴ میلیارد تومان در هفته آینده اجرا و به بهرهبرداری میرسد.
مقیمی با قدردانی از تلاشهای امور توزیع برق شهرستان در اجرای پروژههای عمرانی تصریح کرد: این ۶۰ کیلومتر کابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان شامل حدود ۱۸ کیلومتر در مناطق شهری و ۴۸ کیلومتر در بیش از ۳۵ روستای شهرستان اجرا خواهد شد.
وی همچنین از اختصاص بیش از ۷ میلیارد تومان اعتبار دیگر برای اصلاح شبکه برقرسانی و رفع ضعف برق خبر داد و گفت: این اعتبارات در مرحله جذب قرار دارند و بهزودی وارد فاز اجرایی خواهند شد.
فرماندار شفت در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای کابلهای خودنگهدار و جایگزینی شبکههای فرسوده، علاوه بر رفع ضعف برق، میزان سرقت کابلها نیز بهصورت قابلتوجهی کاهش مییابد.
