به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پل بداب که با حضور معاون مدیرکل راه و شهرسازی گیلان انجام شد، اظهار کرد: خوشبختانه عملیات اجرایی این پروژه به مراحل پایانی رسیده و هماکنون با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.
وی با قدردانی از استاندار گیلان و مدیران دستگاههای اجرایی استان برای همکاری و تخصیص منابع مالی این طرح افزود: پروژه پل بداب با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در حال اجراست و با تزریق اعتبارات نهایی، تا پایان سال جاری به صورت کامل به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار شفت با اشاره به طولانی بودن روند اجرای این پروژه طی سالهای اخیر ادامه داد: در ماههای گذشته یکی از مشکلات اصلی یعنی مسأله ورودی پل برطرف شد و همین امر موجب تسریع در روند کار شده است.
مقیمی با تأکید بر اهمیت این پروژه در بهبود وضعیت ترافیک و دسترسیهای محلی گفت: با تکمیل و بهرهبرداری از پل بداب، بخش عمدهای از مشکلات تردد در مسیرهای ارتباطی این منطقه رفع خواهد شد و مردم شهرستان شفت از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
