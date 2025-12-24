  1. استانها
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۸

مقیمی: پل بداب شفت با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد در آستانه بهره‌برداری است

شفت- فرماندار شهرستان شفت از پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی پروژه پل بداب خبر داد و گفت: در صورت تأمین و تزریق به‌موقع اعتبارات، این پروژه عمرانی تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از پل بداب که با حضور معاون مدیرکل راه و شهرسازی گیلان انجام شد، اظهار کرد: خوشبختانه عملیات اجرایی این پروژه به مراحل پایانی رسیده و هم‌اکنون با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.

وی با قدردانی از استاندار گیلان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برای همکاری و تخصیص منابع مالی این طرح افزود: پروژه پل بداب با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در حال اجراست و با تزریق اعتبارات نهایی، تا پایان سال جاری به صورت کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار شفت با اشاره به طولانی بودن روند اجرای این پروژه طی سال‌های اخیر ادامه داد: در ماه‌های گذشته یکی از مشکلات اصلی یعنی مسأله ورودی پل برطرف شد و همین امر موجب تسریع در روند کار شده است.

مقیمی با تأکید بر اهمیت این پروژه در بهبود وضعیت ترافیک و دسترسی‌های محلی گفت: با تکمیل و بهره‌برداری از پل بداب، بخش عمده‌ای از مشکلات تردد در مسیرهای ارتباطی این منطقه رفع خواهد شد و مردم شهرستان شفت از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

