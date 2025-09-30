فرماندار شفت: رفع مشکلات کوچه خوش سیرت به صورت مستمر پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر سه‌شنبه در بازدید میدانی از کوچه خوش سیرت بازدید میدانی ضمن بررسی مشکلات اهالی منطقه، بر ضرورت همکاری فوری و بدون تأخیر دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و از مدیران خواست تا با اولویت‌بندی دقیق، ظرف مدت یک هفته برنامه زمان‌بندی مشخصی برای اصلاح شبکه آب، تضمین پایداری برق و بهبود وضعیت آسفالت معابر این کوچه تدوین و اجرا کنند.

فرماندار شفت با قدردانی از صبر و همکاری مردم، اعلام کرد: رفع مشکلات کوچه خوش سیرت به صورت مستمر و میدانی پیگیری خواهد شد و مردم شریف منطقه در جریان دقیق و لحظه به لحظه پیشرفت امور قرار خواهند گرفت.

وی همچنین از آغاز عملیات شن‌ریزی کوچه خوش سیرت در همین هفته خبر داد و افزود: اجرای بیش از سه کیلومتر کابل خودنگهدار توسط اداره برق نیز به زودی آغاز خواهد شد تا مشکل افت فشار برق برای همیشه رفع شود.