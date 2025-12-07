به گزارش خبرنگار مهر از سرزمین وحی، مسئولان ستاد عمره دانشجویی پیش‌تر اعلام کرده بودند که از مجموع ۱۳۰ هزار متقاضی عمره دانشجویی، امسال ۸ هزار دانشجو سهمیه اعزام را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس اعلام مدیر کاروان هادی تهران، دانشجویان موظف شده بودند ساعت ۲۲:۳۰ شب در سالن ترمینال سلام حاضر شوند. مراحل اداری شامل کنترل و دریافت مدارک، فرآیند تحویل بار و در نهایت دریافت کارت پرواز، طبق برنامه زمان‌بندی شده انجام گرفت.

پس از اتمام امور اداری، دانشجویان در سالن انتظار فرودگاه منتظر اعلام نهایی برای سوار شدن به هواپیما قرار گرفتند.

نکته برجسته این دوره از اعزام، حضور پررنگ دانشجویان متأهل به همراه همسر و فرزندان خردسالشان بود؛ امری که نشان‌دهنده استقبال گسترده زوج‌های دانشجو از این فرصت معنوی است. تراکم حضور کودکان در سالن انتظار به گونه‌ای بود که فضا را سرشار از شور و نشاط زندگی خانوادگی کرده بود. به هر طرف سالن که نگاه می‌کردی، کودکی مشغول بازی بود؛ برخی دانشجویان با کودکان خردسال خود در سالن تردد می‌کردند، در حالی که برخی دیگر از کودکان یا در آغوش والدین خود خفته بودند یا در کالسکه جابه‌جا می‌شدند.

در میان این کودکان، نیکا دختربچه‌ای زیبا بود که به راحتی طول و عرض سالن فرودگاه را چهار دست و پا طی می‌کرد و هر جا که احساس خستگی می‌کرد، می‌نشست و دوباره به راه خود ادامه می‌داد. مهدی کودک دیگری بود که سوار بر کالسکه بود؛ هنگامی که خواستم از او تصویر بگیرم، مادرش گفت: «مهدی بخند!»؛ در یک لحظه، چهره مهدی ۱۸۰ درجه چرخید و بلند شروع به خندیدن کرد. همچنین نورا دختربچه زیبا و محجبه دیگری با روی خوش اجازه ثبت تصویر را داد.

فرزندان دانشجویان با عطر حضور خود، فضای معنوی سفر را تکمیل کرده اند. این همراهی نشان می‌دهد که سیاست‌های ستاد عمره دانشجویی، امکان همراهی خانواده‌ها با زائر اصلی را تسهیل کرده است.

در ساعات پایانی شب، کاروان هادی تهران فرودگاه امام خمینی (ره) را به مقصد مدینه ترک کرد تا مناسک عمره مفرده را به جای آورد.