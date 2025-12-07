به گزارش خبرنگار مهر، در راستای آمادگی معنوی و رعایت دقیق احکام شرعی در سفر زیارتی، جلسه آموزشی ویژه‌ای برای دانشجویان خانم متأهل برگزار شد. این جلسه با تأکید بر احکام نمازهای واجب و شرایط لباس احرام توسط یکی از معین‌ها ارائه شد.

در ابتدای جلسه، مدرس به ۱۰ نماز واجب فعلی در زمان غیبت امام زمان (عج) اشاره کرد و یادآور شد که با ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، دو نماز واجب دیگر شامل نماز عید فطر و نماز عید قربان نیز اضافه خواهد شد.

همچنین در باب اهمیت زیارت، عمره به عنوان یک «خیر کثیر» معرفی شد که اجر و پاداش آن در آخرت همراه زائر خواهد بود و پیامبر اکرم (ص) شفاعت زائر خود را تضمین کرده‌اند. مدرس جلسه تأکید کرد که زائران باید قدردان نفس کشیدن در هوایی باشند که پیامبر (ص) و حضرت زهرا (س) در آن حضور داشته‌اند.

تأکید ویژه بر رعایت محرمات احرام

بخش مهمی از جلسه به آموزش دقیق رعایت مقررات احرام اختصاص یافت. خانم معینه با مثالی از رانندگی و پایبندی به قوانین راهنمایی، اهمیت تبعیت از فرمان خداوند در این سفر الهی را یادآور شد و تصریح کرد که هدف از سفر، انجام بهترین اعمال است، نه اجرای دلخواه شخصی.

شرایط لباس و پوشش (پرهیز از محرمات)

سادگی لباس: لباس احرام باید به دور از هرگونه زینت باشد. لباس‌هایی که دارای تزییناتی مانند دکمه‌های تنظیم، منجوق، پولک یا گیپور هستند، مجاز نیستند، حتی اگر گلدار باشند.

• پوشاندن بدن: اگر لباس نازک است یا آستین کوتاه دارد، پوشاندن تا مچ دست با ساق دست الزامی است.

• پوشش بانوان: استفاده از گیره‌های روسری که دارای آویز یا تزیینات هستند، ممنوع است؛ اما گیره ساده مجاز است. مهم‌تر از آن، پوشاندن صورت برای زن در حال احرام یکی از محرمات است.

نکات مربوط به اعمال و بهداشت

• اعمال اصلی معمولاً در صبح انجام می‌شود، نه شب.

• وضو: زائران باید لباس‌هایی انتخاب کنند که برای تجدید وضو (مثلاً بالا زدن راحت آستین) مشکلی ایجاد نکند. همچنین مقنعه باید طوری تنظیم شود که امکان دست بردن زیر آن برای شست‌وشوی صورت میسر باشد.

• ممنوعیت‌های قبل از احرام

• استفاده از عطر، کرم‌های معطر، صابون‌های بودار و دئودورانت‌ها (مام زیر بغل) قبل از احرام مجاز است، اما پس از محرم شدن استفاده از آن‌ها (حتی مرطوب‌کننده) ممنوع است، مگر پمادهای درمانی بدون بو که ضروری باشند.

• آرایش دائم برای بانوان، در صورتی که جلب توجه نکند، مشکلی ندارد.

• افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای (مانند آسم) هستند، می‌توانند از ماسک استفاده کنند.

• زمان نیت احرام: نیت احرام می‌تواند در هتل انجام شود و اعتبار آن تا ظهر روز بعد ادامه دارد، اما بهتر است زودتر نیت انجام شود.

در مجموع تأکید جلسه بر این بود که زائران باید توجه خود را از زیبایی‌های ظاهری برداشته و تمام تمرکز خود را بر انجام صحیح اعمال بگذارند.