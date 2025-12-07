  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

مدارس ابتدایی پنج شهرستان هرمزگان از دوشنبه تا چهارشنبه غیرحضوری شد

بندرعباس- مدیرکل بحران استانداری هرمزگان گفت: مدارس پنج شهرستان در استان هرمزگان از روز دوشنبه تا پایان هفته به صورت غیر حضوری خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری بسیار خوب مردم استان هرمزگان ادامه فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات را تشریح کرد.

وی گفت: بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی استان و اخذ نظر فرمانداران شهرستان‌ها و هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش و رؤسای دانشگاه‌ها با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوآنزا و با موافقت استاندار استان مقرر شد مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها در پنج شهر بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد و قشم از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه تعطیل باشند.

وی تاکید کرد: فعالیت مدارس مقطع ابتدایی فقط در شهرهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد و قشم از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه به صورت غیر حضوری خواهد بود و سایر بخش‌ها و مناطق تابعه شهرستان‌های بندرعباس، میناب، بندرلنگه و حاجی آباد فعالیت مدارس مقاطع ابتدایی به صورت حضوری خواهد بود.

مدیرکل بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم در کل استان از فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان هفته به صورت حضوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خواهد بود.

وی ادامه داد: فعالیت‌های ورزشی در اماکن روباز بلامانع و در اماکن مسقف با نظارت اداره کل ورزش و جوانان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6681089

    نظرات

    • ناشناس IR ۱۷:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      15 1
      پاسخ
      سلام ما اهل حاجی آباد هستیم و متوسطه دوم هستیم اما مدرسمون تا چهار شنبه بازه
      • ناشناس IR ۲۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 0
        خوشبحالت
      • IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        1 0
        مدرسه میناب چرا باز است
    • میناب IR ۱۸:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      22 1
      پاسخ
      مدارس متوسطه هم باید تعطیل کنن پسرمدزسه ای داریم ابتدایی بامتوسطه موقعی متوسطه می‌ره کلاس خدای نکرده مریض بشه کسی جوابگو نیست متاسفانه
    • . IR ۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      17 4
      پاسخ
      واقعااااا متاسفم برای مدیریت بحران بوشهر واقعا اینجا مریضی زیاد شده و ما مجبوریم بریم مدرسه چرا تعطیل نمیکنین؟؟ هم بچه ها هم بعضی معلما مریضن
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      16 11
      پاسخ
      چرا رودان تعطیل نشد؟
    • IR ۲۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 0
      پاسخ
      ببخشید ولی توی بیشتر خونه ها بچه های متوسطه دوم و ابتدایی رو با هم دارند اگر بزرگتر مریض بشه به کوچیکه هم میده این تصمیمات رو واقعا به چه صورت می‌گیرید ؟
    • نادر IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      1 1
      پاسخ
      جالب اینکه سازمان منطقه آزاد کیش دستور تعطیلی داده. بالاخره دستور ستاد بحران استان برای کیش هم نافذ هست یا خیر. از طرفی چطور حضور 25000 نفر برای ماراتن کیش مشکلی برای زنجیره واگیر نداشت اما مدارس مشکل دارند. یک بام و دو هوا؟
    • CN ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 0
      پاسخ
      واقعا براتون متاسفم تو هرمزگان اینقدر آنفولانزا زیاده خدایی نکرده بچها مریض بشن کی جواب گو هست؟ متوسطه هارو لطفا تعطیل کنید
    • IR ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      3 1
      پاسخ
      مدارسه شهرستان سیریک چرا غیر حضوری نیست
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      2 1
      پاسخ
      سیریک چرا غیر حضوری نیست
    • IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      4 0
      پاسخ
      جالبه که فوتی ها اکثرا مال رودانه اما جاهای دیگه تعطیل میشن
    • ابوالفضل قاسمی IR ۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
      7 0
      پاسخ
      باید همه مدرسه ها تعطیل بشن همه مدارس هرمزگان
    • IR ۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      مدارس‌متوسطه‌هم‌بایدتعطیل‌میشد‌اخه.این‌چه‌ مسخره‌بازی‌اگرویروسی‌هست‌برای‌همه‌هست‌دیگه‌ کوچیک‌وبزرگ‌نداره‌اخه‌چطوری‌رعایت‌بشه‌ اموزش و پرورش‌مانیازبه‌برنامه‌ریزی‌دقیق‌تری‌داره‌‌با این‌وجودمشکلات‌رابیشترمیکنه.که‌تصمیم‌گیرنده‌خوبی‌نداره‌متاسفانه‌به‌فکرسلامتی‌بچه‌هانیست
    • IR ۰۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      سلام چرا مدرسه متوسطه قشم‌ تعطیل نشداخه‌به‌چه‌قیمت‌‌ به قیمت جون بچه‌های ما میگیدبارعایت‌بهداشت‌‌اخه‌چطوری‌چرااموزش‌ پرورش‌استان‌‌تصمیم‌درستی‌نمیگیره‌‌نیارهست‌ رسیدگی‌بشه‌سلامتی‌برای‌مامهمترترازاموزش‌ لطفاپیگیری‌لازم‌راانجام‌دهید‌یعنی‌چه‌نصفی‌برند‌ مدرسه‌‌نصفی‌بمانند‌خونه‌این‌مسخره‌بازی‌یعنی‌چه؟
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      یه روز باز کردین امروز یه نفر سالم تو کلاس پیدا نشد واقعا با این اوضاع فقط ابتدایی رو تعطیل کردین این ویروس واسه همه هست چه کوچیکو بزرگ ممکنه از درس عقب بیوفتیم ولی سلامتی واقعا مهم تره توی این وضع
    • محمد IR ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      مگه رودان و پارسیان مشکل ندارند یه سر بزنید بیمارستان ها وسطح شهر
    • فاطمه زاهدی IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      باید متوسطه اول و دوم هم تعطیل میشدند این دیگه چه وضعشه

