مدارس ابتدایی پنج شهرستان هرمزگان از دوشنبه تا چهارشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری بسیار خوب مردم استان هرمزگان ادامه فعالیت مدارس و دانشگاهها و ادارات را تشریح کرد.
وی گفت: بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی استان و اخذ نظر فرمانداران شهرستانها و هماهنگی با اداره کل آموزش و پرورش و رؤسای دانشگاهها با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوآنزا و با موافقت استاندار استان مقرر شد مهدکودکها و پیش دبستانیها در پنج شهر بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد و قشم از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه تعطیل باشند.
وی تاکید کرد: فعالیت مدارس مقطع ابتدایی فقط در شهرهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد و قشم از روز دوشنبه ۱۷ آذرماه تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه به صورت غیر حضوری خواهد بود و سایر بخشها و مناطق تابعه شهرستانهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه و حاجی آباد فعالیت مدارس مقاطع ابتدایی به صورت حضوری خواهد بود.
مدیرکل بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم در کل استان از فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان هفته به صورت حضوری با رعایت پروتکلهای بهداشتی خواهد بود.
وی ادامه داد: فعالیتهای ورزشی در اماکن روباز بلامانع و در اماکن مسقف با نظارت اداره کل ورزش و جوانان و با رعایت پروتکلهای بهداشتی ادامه خواهد داشت.
