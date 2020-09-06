به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون همتی در جلسه شورای فرهنگی استان هرمزگان که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان در سالن جلسات استانداری برگزار شد ضمن تاکید بر داشتن یک سند جامع فرهنگی در استان هرمزگان، اظهارداشت: دانشگاه هرمزگان مامور تدوین این سند است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه تدوین سند جامع فرهنگی استان دارای اهمیت ویژه‌ای است، عنوان کرد: انتظار می‌رود که اقدامی جامع و حرفه‌ای توسط دانشگاه هرمزگان انجام شود.

همتی بیان داشت: دانشگاه هرمزگان در این راستا باید از ظرفیت دانشگاه‌های دیگر استان هرمزگان و افراد نخبه و خبره استفاده کند.

وی مطرح کرد: در جلسه بعدی دانشگاه هرمزگان طرح این سند را ارائه خواهد کرد که انتظار می‌رود با استفاده از تمام ظرفیت‌های استان هرمزگان اقدامی شایسته انجام شود.

استاندار هرمزگان تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان نیز برای مدیریت و تامین بخش مالی این موضوع همکاری لازم را خواهد داشت.