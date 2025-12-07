بررسی تاثیر عباس کیارستمی بر فیلمسازی شاگردانش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، تعدادی از فیلم‌های مستند حمیده رضوی از شاگردان عباس کیارستمی چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۵:۳۰ در سالن سینماتک به نمایش در می‌آید.

عباس کیارستمی در کنار فیلمسازی، در کلاس‌های آموزشی خود شاگردانی تربیت کرد که در آثارشان نشان دادند که کیارستمی چه تاثیراتی بر آنها گذاشته است.‌

امسال دهمین سالگرد درگذشت حمیده رضوی است. حمیده رضوی، فیلمساز بود و از نزدیک‌ترین اشخاص به عباس کیارستمی به شمار می‌رفت. رضوی در بسیاری از پروژه‌های هنری ۱۰ سال آخر زندگی کیارستمی حضور داشت و او را همراهی می‌کرد. رضوی فیلمسازی را از کارگاه‌های کیارستمی شروع کرد و چیزی نگذشت که به‌عنوان یکی از با استعدادترین شاگردان او مطرح شد. از حمیده چند فیلم کوتاه، مستند، کلیپ و ویدئو آرت به یادگار مانده است. مهم‌ترین آثار او ۲ مستند با عناوین «طعم شیرین» و «اصل کپی برابر اصل» هستند که از پشت صحنه‌ ۲ فیلم «شیرین» و «کپی برابر اصل» کیارستمی ساخته شده‌اند. او که شیفته‌ کویر و آف‌رودسواری بود، در پاییز سال ۱۳۹۴ هفت ماه قبل از مرگ کیارستمی و در چهل‌سالگی بر اثر واژگون شدن خودرواش در کویر لوت درگذشت. مزار او در کنار مزار استادش در توک مزرعه (لواسان) است.

در این مراسم به دبیری علی مغازه‌ای، برخی از شاگردان کیارستمی سخنرانی خواهند کرد.

علاقه مندان برای دیدن فیلم ها می توانند به خیابان کارگر شمالی، جنب پارک لاله، موزه هنرهای معاصر تهران، سالن سینماتک مراجعه کنند. حضور برای عموم آزاد و رایگان است.