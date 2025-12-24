«موزیک تِک» به ایستگاه سوم رسید؛ تماشای نمای بسته نوازندگان ارکستر

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین برنامه از ویژه برنامه «موزیک تک» موزه هنرهای معاصر ساعت ۱۵ تا ۱۹ روزهای چهارم و پنجم دی ماه با حضور تعدادی از هنرمندان عرصه موسیقی در قالب گروه نوازی و تک نوازی برگزار می شود.
«موزیک تِک» سوم با «صدای ارکستر ایرانی» طراحی شده و طراحان آن قصد دارند در این برنامه جنبههای مختلفی از گروهنوازی و رهبری ارکستر موسیقی ایرانی در گالریها را به اجرا و نمایش درآورند.
بر اساس ایده محوری برنامههای «موزیک تِک» بازدیدکنندگان میتوانند هنگام قدم زدن در مسیر گالریهای موزه، نوازندگان و اجراکنندگان موسیقی را مانند تابلو یا آثار هنری ببینند و در کنارشان با نزدیکترین فاصله به صدا و اجرایشان گوش بسپارند و تماشاگر آنان باشند.
کیوریتوری این اجراها را آروین صداقت کیش بر عهده دارد و مدیریت این اجراها هم مانند دو پروژه پیشین «موزیک تِک»، بر عهده علی مغازهای است.
علاقهمندان و هنرمندان موسیقی و مشتاقان موزهگردی میتوانند با مراجعه به موزه از ساعت ۱۴:۳۰ با تهیه بلیت ورودی با قیمت دویست هزار تومان در مدت زمان ۴ ساعت در کنار بیش از ۷۰ هنرمند و نوازنده در فضاهای موزه به تماشا و شنیدن آثار شاخصی از موسیقی ایرانی که توسط آهنگسازان بهنام نوشته و تنظیم شدهاند، بپردازند.
اجراها به صورتی طراحی و تعریف شدهاند که در تمامی دقایق گشتوگذار در موزه امکان حضور و تماشای اجراها باشد و مخاطب این اختیار را دارد که در کنار هر کدام از اجراها توقف کند یا خود را به اجرای بعدی برساند.
همچنین ارکستر سازهای ایرانی «همیسا» با رهبری آروین صداقتکیش در کنار حوض روغن و در یکی از گالریها قطعاتی را به اجرا خواهند گذاشت که در شیوه اجرا و شنیدن موسیقی تجربهای نو برای مخاطبان و علاقهمندان به موسیقی خواهد بود.
براساس این گزارش گروههای سهتار و ارکستر، صهبای کهن، تریو، دوئت نوفه، شبدیز، فریاد سکوت، سرو، آنسامبل سهتار در ۲ روز قطعاتی را اجرا میکنند.
در کنار گروهنوازیها چند تکنوازی هم در فضاهای کوچکتر موزه در نظر گرفته شده که هر کدام از این تک نوازیها جنبههایی از امکانات سازهای ایرانی را به نمایش میگذارد که ممکن است در گروهنوازی و ارکستر مورد استفاده قرار گیرد.
نظر شما