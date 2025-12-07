اسماعیل نیا: با هنجارشکنان ماراتن کیش برخورد قانونی شود

حجت الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل نیا، در گفتوگو با خبرنگار مهر به شدت از حادثه اخیر جزیره کیش که در آن برخی افراد در یک ماراتن با پوششهای غیرمتعارف و بیحجاب حضور یافتند، انتقاد کرد.
وی با اشاره به حماسههای عظیم مردم ایران در راه دفاع از انقلاب اسلامی و خون شهدا، گفت: ما در ماراتن تشییع شهدای گمنام و پیروی از ارزشهای اسلامی هستیم، نه در ماراتن برهنگی و بیحیایی!
حجت الاسلام اسماعیل نیا در سخنانی بیپرده و قاطع، حادثه اخیر جزیره کیش را "بیاحترامی آشکار به خون شهدا و فرهنگ اسلامی ایران" خواند و گفت: جمهوری اسلامی ایران بهواسطه خون شهدای عزیز خود توانسته است در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیشرفت کند. از این رو، این گونه حرکات که منجر به تضعیف اصول دینی و اخلاقی میشود، نه تنها جایز نیست بلکه باید با آن برخوردی قاطع و جدی صورت گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: حجاب در جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک تکلیف شرعی است، بلکه یک قانون اساسی است که باید توسط تمامی شهروندان محترم رعایت شود. ما به عنوان یک ملت مسلمان، از ابتدا پایبند به اصول دینی خود بودهایم و در مقابل بیحجابی و بیاخلاقی ایستادهایم. رفتارهایی که در جزیره کیش در جریان یک ماراتن رخ داد، چیزی جز هنجار شکنی و بیاحترامی به آرمانهای انقلاب اسلامی نیست.
امام جمعه پارسیان در بخشی دیگر از سخنان خود به رشد و پیشرفتهای زنان ایرانی در دوران جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: زنان جمهوری اسلامی ایران، بر خلاف فرهنگهای شرقی و غربی، یک الگوی سوم را ارائه کردند. زنانی که با حفظ عفاف و حجاب، توانستهاند در عرصههای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی ورزشی موفقیتهای بزرگی بهدست آورند. این الگوی زن مسلمان ایرانی، برگرفته از آموزههای حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) است و قابل قیاس با هیچکجای دنیا نیست.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند که زنان در جمهوری اسلامی ایران از هر لحاظ، به درجات عالی دست یافتهاند و این پیشرفتها در هیچ زمانی قابل مقایسه با قبل از انقلاب نیست. بنابراین، باید قدردان این پیشرفتها و حمایتهای جمهوری اسلامی از حقوق زنان باشیم.
حجت الاسلام اسماعیل نیا در ادامه با اشاره به لزوم برخورد قاطع با هنجارشکنان، گفت: مردم استان هرمزگان به ویژه مردم پارسیان همواره در برابر بیحجابی و بیاخلاقیها ایستادهاند و از مسئولان میخواهند تا در برابر اینگونه اقدامات بیحرمتی، واکنش قانونی و قاطع نشان دهند. مردم استان هرمزگان از مسئولان خواستار برخورد فوری با مسببان و متولیان این پدیده شوم هستند.
وی تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران بیش از ۷۰ هزار شهید تقدیم کردهایم و هیچکس حق ندارد بر روی خون این شهدا پا بگذارد. هیچ سازمانی و هیچ فردی نمیتواند بهطور رسمی و علنی، با اینگونه رفتارهای خلاف قانون به ارزشهای اسلامی توهین کند.
امام جمعه پارسیان در ادامه نسبت به سکوت یا کمکاری برخی از مسئولان در برخورد با چنین اقدامات انتقاد کرد و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، برای حفظ فرهنگ اسلامی و حجاب، هیچ معذوریتی وجود ندارد. اگر یک فرد در یک فروشگاه یا محل کار خلاف قانون عمل کند، باید با او برخورد شود. حالا اگر یک سازمان دولتی یا یک نهاد رسمی در این زمینه کوتاهی کرده و بهطور علنی چنین اقدامات خلافکاری انجام دهد، نباید هیچ گونه مماشاتی در برخورد با آن صورت گیرد.
وی خواستار آن شد: مسئولان کشوری و استانی، بهویژه استاندار هرمزگان و رئیس کل دادگستری استان، برخورد قانونی و فوری با مسببان این بیحرمتیها را در دستور کار خود قرار دهند.
حجت الاسلام اسماعیل نیا در پایان خاطرنشان کرد: حجاب در جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک موضوع دینی بلکه یک مسئله ملی است که تمامی افراد جامعه باید به آن احترام بگذارند. ما باید فضایی ایجاد کنیم که در آن نه تنها زنان مسلمان بلکه همه شهروندان بتوانند با رعایت حجاب و عفت در جامعه حضور داشته باشند. بیحجابی و بیاخلاقی هیچگاه در این سرزمین جایگاهی نخواهد داشت و مردم ایران بهویژه مردم هرمزگان هرگز اینگونه رفتارها را نمیپذیرند.
وی افزود: ما در ماراتن تشییع شهدای گمنام هستیم، نه در ماراتن برهنگی! و امیدواریم که این حوادث هیچگاه در هیچکجا تکرار نشود. بهویژه در جزایر هرمزگان، که مردم آن همواره پایبند به اصول اسلامی و فرهنگی خود بودهاند، هیچگونه بیحرمتی به ارزشهای دینی و فرهنگی قابل قبول نخواهد بود.
