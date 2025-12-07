انتقاد امام جمعه پارسیان از «ماراتن برهنگی» در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا در مراسم تدفین شهید گمنام در شهرک ثارالله شهر پارسیان، اظهار کرد: هنوز ماراتن تشییع شهدا پس از ۴۷ سال پایان نیافته که در جزیره کیش، ماراتن برهنگی بهصورت سازمانیافته برگزار میشود.
وی افزود: مردم چنین هنجارشکنی سازمانیافتهای را تحمل نخواهند کرد. مردم استان هرمزگان عاشق قرآن و اهلبیت (ع) هستند و اجازه نمیدهند در بخشی از خاک این استان، اقداماتی خلاف ارزشهای دینی و فرهنگی صورت گیرد.
امام جمعه شهرستان پارسیان بیان داشت: مردم شهیدپرور هرمزگان از مسئولان، بهویژه رئیسکل دادگستری استان، خواستار برخورد جدی و قاطع با مسئولان و مرتبطان این هنجارشکنی هستند و امیدواریم با اقدامات قانونی بازدارنده، از تکرار چنین اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر شهدای ما جان خود را تقدیم نمیکردند، اسلام و مسلمین به قدرت امروز نمیرسیدند؛ بنابراین همه مسلمانان مدیون شهدا هستند.
نظر شما