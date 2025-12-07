  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۲

انتقاد امام جمعه پارسیان از «ماراتن برهنگی» در کیش

کیش- امام جمعه شهرستان پارسیان با انتقاد از ماراتن برهنگی سازمان‌یافته در جزیره کیش، خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل این اقدام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا در مراسم تدفین شهید گمنام در شهرک ثارالله شهر پارسیان، اظهار کرد: هنوز ماراتن تشییع شهدا پس از ۴۷ سال پایان نیافته که در جزیره کیش، ماراتن برهنگی به‌صورت سازمان‌یافته برگزار می‌شود.

وی افزود: مردم چنین هنجارشکنی سازمان‌یافته‌ای را تحمل نخواهند کرد. مردم استان هرمزگان عاشق قرآن و اهل‌بیت (ع) هستند و اجازه نمی‌دهند در بخشی از خاک این استان، اقداماتی خلاف ارزش‌های دینی و فرهنگی صورت گیرد.

امام جمعه شهرستان پارسیان بیان داشت: مردم شهیدپرور هرمزگان از مسئولان، به‌ویژه رئیس‌کل دادگستری استان، خواستار برخورد جدی و قاطع با مسئولان و مرتبطان این هنجارشکنی هستند و امیدواریم با اقدامات قانونی بازدارنده، از تکرار چنین اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر شهدای ما جان خود را تقدیم نمی‌کردند، اسلام و مسلمین به قدرت امروز نمی‌رسیدند؛ بنابراین همه مسلمانان مدیون شهدا هستند.

کد خبر 6680321

