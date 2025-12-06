خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان هرمزگان یکی از مناطقی است که پوشش بومی بانوان آن، ریشه‌دار، هویت‌ساز و همراه با ضوابط دقیق فرهنگی است.

برقع و پوشش‌های متنوع محلی، که بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی زنان جنوب است، در طول سالیان نشانه‌ای از عفاف و وقار بانوی هرمزگانی بوده و حتی چهره فرد نیز به‌طور کامل در معرض دید قرار نمی‌گرفت.

با این حال، طی سال‌های گذشته جریان‌هایی آرام اما تأثیرگذار تلاش داشته‌اند این ساختار اصیل فرهنگی را دچار تغییر و تحریف کنند. روندی که نه از دل جامعه بومی هرمزگان، بلکه از سوی گروه‌هایی ناشناس و غیرمحلی آغاز شد؛ افرادی که ناگهان با ادعای نوگرایی، پرچم «بازتعریف» پوشش بومی را در دست گرفتند.

نتیجه این رویکرد، بروز جلوه‌هایی ناهماهنگ با فرهنگ بومی و در نهایت، بروز رفتارهایی بود که در هفته‌های اخیر حتی به بی‌حرمتی به لباس سنتی در جزیره هرمز منجر شد.

در این میان، برخی جزایر از جمله قشم، کیش و هرمز بیش از سایر مناطق در معرض این تغییرات قرار گرفتند.

البته این تغییرات برخلاف تصور، برخاسته از جامعه محلی نبود؛ بلکه اغلب توسط افرادی با انگیزه‌های نامعلوم رقم خورد که تلاش داشتند با ظاهرسازی فرهنگی، نوعی «نوآوری در پوشش» را ترویج کنند؛ نوآوری‌ای که در واقع منجر به کمرنگ شدن یکی از اصیل‌ترین نمادهای هویت زنان جنوب شد.

برداشت اشتباه از مفهوم منطقه آزاد

در جزایر کیش و قشم، موضوع ابعاد متفاوت‌تری نیز به خود گرفت. برخی افراد، مفهوم «منطقه آزاد» را محدود به آزادی‌های بی‌ضابطه اجتماعی و رفتاری دانسته و فلسفه اصلی آن یعنی تقویت اقتصاد، تولید و کارآفرینی را نادیده گرفتند.

این در حالی است که مناطق آزاد هرمزگان، نه‌تنها نتوانستند به‌طور کامل نقش اقتصادی خود را ایفا کنند، بلکه برخی برنامه‌ها و رویدادها به گونه‌ای برگزار شد که به باور بسیاری از مردم، به حیاط خلوتی برای رفتارهای مغایر با عرف و فرهنگ بومی تبدیل شده است.

از «قهوه‌پارتی» تا «ماراتن کیش»؛ سلسله‌ای از حاشیه‌ها

پس از جنجال‌های مربوط به «قهوه‌پارتی» کیش، اکنون برگزاری «ماراتن کیش» و بعضی حواشی مرتبط با آن، موجی از انتقادات اجتماعی را به همراه داشته است. برخی ناظران معتقدند بی‌دقتی یا حتی نوعی نگاه غیرمسئولانه در مدیریت این رویدادها، زمینه‌ساز رنجش عمومی و ایجاد دوقطبی‌های فرهنگی در جامعه شده است؛ رویکردی که می‌تواند به شکاف‌های اجتماعی دامن بزند.

کیش برای فعالیت‌های اقتصادی آزاد شده است؛ کیش برای پشتیبانی از تولید و اقتصاد کشور، برای ارتباط سازنده با دنیا آزاد شده است نه برای بی‌بند باری و تلاش برای عادی سازی اختلاط زن و مرد و بی حجابی و بی عفتی!

نمی‌شود به بهانه توسعه گردشگری و ورزش؛ دست به اقداماتی زد که فرهنگ جامعه را تهدید کند و شکاف بین جامعه ایرانی ایجاد کرده و آن را تشدید کند.

مناطق آزاد نباید به محلی برای ورود فرهنگ بیگانه به کشور باشند؛ این مناطق باید محلی برای ورود تکنولوژی‌های جدید باشند اما صد افسوس که این چنین نیست.

اولین واکنش دادستان کیش؛ تذکرات قبلی نادیده گرفته شده است

دادستان عمومی و انقلاب کیش در اولین واکنش خود به ماراتن کیش با بیان اینکه پرونده قضائی برای عوامل این رویداد برگزار شده است، گفت: با وجود تذکرات قبلی مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و همچنین اصول شرعی و عرفی و حرفه‌ای در برگزاری این مسابقه، مسئولان مربوطه به این تذکرات توجه لازم را نداشتند و نحوه برگزاری رویداد به‌گونه‌ای بوده که موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی شده است.

این صحبت‌های دادستان نشان می‌دهد که احتمال پیش آمدن چنین حاشیه‌هایی در این رویداد قابل پیش‌بینی بوده است و مسئولیت آن با عوامل برگزاری بوده است تا برای آن برنامه‌ریزی کنند.

البته برای بانوان لباس متحد الشکل در نظر گرفته شده است و برای پوشاندن سر نیز یک روسری کوتاه توری مانند تعبیه شده است که همین انتخاب نوع پوشش توسط مسئولان برگزاری نیز جای سوال دارد چرا که قطعاً می‌توانستند لباس و پوشش مناسب‌تری را برای این برنامه در نظر بگیرند.

کافی است سری به اینستاگرام بزنید

فیلم و عکس‌های منتشر شده از این رویداد توسط شرکت کنندگان، گواه این موضوع است که وضعیت حاکم در ماراتن کیش، کاملاً در تضاد با قوانین کشور است و مسئولان باید از این بابت شرمنده خون شهدا باشند و خجالت بکشند.

حجت الاسلام کاظمی: حجاب محوری برای حفظ هویت اسلامی جامعه است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی جزیره قشم گفت: حجاب نه تنها یک دستور دینی، بلکه نقشی اساسی در حفظ هویت فرهنگی و اسلامی جامعه دارد.

حجت الاسلام والمسلمین کاظمی، رئیس تبلیغات اسلامی جزیره قشم، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حجاب یکی از ارکان مهم حفظ هویت اسلامی در جوامع مسلمان است و این مسئله باید در تمامی سطوح اجتماعی و فرهنگی نهادینه شود.

وی افزود: اسلام به‌طور ویژه به حجاب اهمیت داده و این موضوع تنها مربوط به زنان نیست، بلکه کل جامعه باید در حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی شریک باشند. رعایت حجاب نه تنها وظیفه‌ای فردی است، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی است که باید به آن توجه ویژه داشت.

حجت الاسلام کاظمی در ادامه به نقش خانواده‌ها در نهادینه‌سازی فرهنگ حجاب اشاره کرد و گفت: والدین نقش مهمی در تربیت فرزندان و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده دارند. اگر خانواده‌ها در این زمینه موفق عمل کنند، قطعاً جامعه به‌طور طبیعی به رعایت اصول حجاب و عفاف پایبند خواهد بود.

رئیس تبلیغات اسلامی جزیره قشم همچنین از نهادهای فرهنگی و اجتماعی خواست که برنامه‌های بیشتری برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه برگزار کنند: نهادهای فرهنگی باید با برنامه‌ریزی‌های هدفمند، اهمیت حجاب را به‌طور گسترده در جامعه ترویج دهند و به بانوان عزیز یادآوری کنند که این فریضه دینی نه تنها در راستای تکمیل ایمان، بلکه در حفظ سلامت اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تأثیرگذار است.

حجت الاسلام کاظمی در پایان از مسئولان خواست که با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، شرایط مناسب‌تری برای گسترش فرهنگ حجاب در جزیره قشم فراهم کنند و افزود: ما باید با ایجاد فضای مناسب و برخورد صحیح، زمینه‌ساز گسترش فرهنگ حجاب در جامعه شویم.

حجت الاسلام سهرابی: مسئولان باید با بی‌حجابی برخورد قانونی کنند

رئیس تبلیغات اسلامی میناب گفت: بی‌حجابی نه‌تنها مغایر با قوانین شرعی است، بلکه برخلاف قوانین کشور نیز محسوب می‌شود و مسئولان باید به‌طور جدی با آن برخورد کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مفید سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: حضور بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و ورزشی هیچ مشکلی ندارد، اما این حضور باید با رعایت کامل موازین شرعی و اسلامی باشد. حجاب بخشی از هویت فرهنگی و دینی جامعه است و باید در همه عرصه‌های اجتماعی رعایت شود.

وی در ادامه تأکید کرد: حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به‌عنوان یک الگوی اسلامی همواره حجاب خود را رعایت می‌کردند و باید این الگو در جامعه اسلامی پیاده‌سازی شود. حجاب نه‌تنها حفظ شأن اجتماعی است، بلکه به کرامت انسانی نیز مرتبط است.

رئیس تبلیغات اسلامی میناب همچنین گفت: مسئولان فرهنگی و اجرایی باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند. اگر فردی بی‌حجاب باشد، باید از خدمات دولتی محروم شود. دولت باید از خود شروع کرده و کارکنان خود را به رعایت حجاب ملزم کند.

حجت الاسلام سهرابی در پایان افزود: با پیگیری جدی مسئولان و اعمال قوانین، مسئله بی‌حجابی به‌سرعت حل خواهد شد و جامعه به مسیر درست خود باز خواهد گشت.

سکوت مسئولان فرهنگی کیش!

در این شرایط که باید صف بندی‌ها مشخص شود؛ یکی از موضوعات سکوت مسئولان فرهنگی و دینی جزیره کیش است؛ شاید اگر این اتفاق در نقطه دیگری از کشور مسئولان فرهنگی کیش زودتر اظهار نظر می‌کردند اما در مواجهه با چنین رویداد اسفناکی، سکوت کرده‌اند.

چند واکنش از فعالان X به ماراتن کیش

سید مصطفی فقیهی نوشت: پول ‎#ماراتن_کیش رو میدادین به فقرا! کسی با ورزش مخالف نیست ولی همه میدونن این‌ها شوآف‌ها و حرکت‌های سطحی و خودنماییه‌…

مسابقه قانون شکنی

کاربری به نام خانم رحیمی اینگونه نوشت:

‎#ماراتن_کیش مسابقه دو نبود، مسابقه به نمایش گذاشتن قانون‌شکنی و بی‌حیایی، با برخورد نمایشی بود!

برنده هاش هم کسانی بودن که از بی‌قانونی کاسبی می‌کنند.

فقط دولت مقصر نیست… این نتیجه یه قرار جمعی نانوشته ست که نسل بعد تماشاگر این دوگانگی و تهدید ارزش‌هاست…

تداوم پروژه‌ی قبح‌زدایی از ولنگاری فرهنگی‌

کاربر دیگری نوشته است: #ماراتن_کیش یک رویداد نیست؛ تداوم پروژه‌ی قبح‌زدایی از ولنگاری فرهنگی‌ست؛ طرحی سامان‌مند در سایه‌ی غفلت صاحبان تئوری «خط قرمز، فقط برهنگی است!»

واقعاً باید یک چشم روشنی به مصلحت‌اندیشانِ خاموشِ دیروز داد؛ اونها که بعد از تأکید آقا تازه یادشون افتاد سخن گفتن هم وظیفه است