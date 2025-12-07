  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

جزئیات اقتباس و نویسندگی «بامداد خمار» در «پشت جلد»

دومین قسمت از برنامه «پشت جلد» به رمان و سریال «بامداد خمار» می‌پردازد و نویسنده سریال از تجربه کار و اقتباسی که از رمان انجام داده، می‌گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، حسین کیانی از کارگردانان باسابقه تئاتر، به عنوان نویسنده در سریال «بامداد خمار» حضور دارد و در دومین قسمت از برنامه «پشت جلد» درباره این رمان و سریال به گفتگو می‌پردازد.

در بخش‌های دیگر برنامه، کتاب و سریال «بامداد خمار» مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند و کارشناسان برنامه از زوایای مختلف به این ۲ اثر می‌پردازد.

رمان «بامداد خمار» یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین کتاب‌های بازار نشر ایران است که توسط فتانه حاج سیدجوادی به رشته تحریر در آمده است. این کتاب اولین بار در سال ۱۳۷۴ منتشر شد و همچنان یکی از کتاب‌های محبوب خوانندگان به شمار می‌رود.

سریال «بامداد خمار» به کارگردانی نرگس آبیار از شبکه نمایش خانگی در حال پخش است و اقتباسی از این رمان معروف است.

برنامه «پشت جلد» به تهیه کنندگی سجاد کلبادی‌نژاد اجرا و سردبیری احمد محمدتبریزی و عطیه موذن و همچنین گزارشگری آوا نوری یکشنبه ها ساعت ۲۱ تا ۲۲ از شبکه رادیویی نمایش پخش می شود.

کد خبر 6681151
عطیه موذن

