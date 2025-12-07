حق شناس: هدف از سفر مسکو توسعه تبادلات تجاری و بانکی با روسیه است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس عصر یکشنبه در حاشیه سفر به روسیه از طریق مرز زمینی آستارا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این سفر با حضور هیئتی اقتصادی به سرپرستی معاون اقتصادی وزیر کشور و استانداران گیلان و مازندران انجام میشود.
وی افزود: هدف از این سفر، شرکت در اجلاس اقتصادی مسکو و تبادل نظر برای افزایش تسهیلات تجاری میان ایران و روسیه است. عمده این تبادلات کالا از طریق مرزهای زمینی و دریایی صورت میگیرد.
حقشناس با اشاره به اهمیت توسعه همکاریها در حوزه بانکی، کالا و حملونقل دریایی و ریلی گفت: امیدواریم نشست روز دوشنبه در مسکو منجر به تسهیلات بیشتر در زمینه تردد کشتیها و قطارها در مرز آستارا و همچنین مرز اینچهبرون شود تا ارتباط میان بنادر ایران و بنادر خارجی دریای خزر تقویت گردد.
