قرارداد خواهر خواندگی بنادر آستارا و آستراخان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا آبایی مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان در این مراسم با اشاره به سهم تجارت دریایی کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: بیش از ۶۰ درصد تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران در حوزه دریای خزر با کشور روسیه است.

وی با بیان ایران در سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، به عنوان یک کشور مهم در حوزه دریایی است، افزود: توسعه روابط با توجه به قوانین (IMO) و اعلام خواهرخواندگی بین بنادر ایران و روسیه از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در گسترش تجارت دو کشور مؤثر باشد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا با بیان اینکه این بندر دارای سه مرز دریایی، ریلی و جاده‌ای، گفت: بندر آستارا با وسعت ۶۰ هکتار، ۲۸۰ متر اسکله، جرثقیل‌های ۱۰۰ تنی، مکنده غلات با ظرفیت ۳۰۰ تن بر ساعت، سیلوی غلات ۱۶ هزار تنی، وجود ۳۸ سوکت برق برای کانتینرهای یخچالی در کریدور شمال به جنوب و همچنین با داشتن قوانین و تسهیلات مناطق ویژه اقتصادی نقش بسزایی در صادرات کالاهای ایرانی و ترانزیت کالا ایفا می‌کند.

تقویت حضور بخش خصوصی

خسرو سرایی، مدیر کل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: هر دو بندر شاخصه‌های منحصر به فردی برای توسعه اقتصادی و توسعه ترانزیت دارند و با تقویت بخش خصوصی در دو بندر افزایش توسعه اقتصاد دو کشور را شاهد خواهیم بود.

سرایی افزود: با امضای این قرارداد خواهر خواندگی از امروز انتظار داریم مبادله تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

ضرورت تکمیل کریدور شمال- جنوب

«مهدی آکوچکیان» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آستراخان گفت: با قرارداد خواهرخواندگی، شاهد افزایش مبادله کالا بین این دو بندر راهبردی ایران و روسیه و در نتیجه توسعه روابط اقتصادی دو کشور خواهیم بود.

آکوچکیان با اشاره به اینکه آماده هر گونه همکاری با ایران هستیم، گفت: با افزایش کالا بین این دو بندر، کریدور بین المللی شمال- جنوب هر چه زودتر عملیاتی می‌شود و شاهد صادرات کالاهای ایرانی و ترانزیت کالا از هند به روسیه و اروپا و از اروپا به شرق از طریق ایران باشیم.

افزایش ۱۵ درصدی مبادلات میان ایران و آستراخان

دِنیس آفاناسیِف وزیر صنعت، حمل و نقل و منابع طبیعی استان آستراخان در این مراسم گفت: ارتباطات نزدیک بین دو بندر و منافع مشترکی از جمله خدمات بندری آستراخان و آستارا، دو کشور را به هم نزدیک می‌کند.

وی با بیان اینکه شاهد رشد با ثبات مبادلات بین ایران و آستراخان و افزایش ۱۵ درصدی مبادلات، افزود: سال گذشته سه میلیون و ۳۰ تن مبادله کالا بین آستراخان و ایران مبادله شد.

آفاناسیف با بیان اینکه همکاری و ارتباطات نزدیک بنادر ایران و روسیه در دریای خزر و آستراخان اهمیت زیادی دارد و برای همین شاهد امضای خواهر خواندگی بین این دو بندر هستیم، تصریح کرد: ما آماده همه گونه همکاری با ایران برای افزایش مبادله کالا بین دو طرف هستیم و از ایران انتظار داریم که برای انتقال کالا از آستراخان به گیلان مساعدت کند.

آناتولی اولیانوف مدیر شرکت سهامی «بندر دریایی آستراخان» هم گفت: روسیه در این بندر دارای گذرگاه مرزی است و امکان ورود کشتی‌های ترازیتی از کشورهای مختلف وجود دارد تا بارشان را جابجا کنند.