تکریم مادران و همسران شهدا وجانبازان دفاع مقدس درپایگاه چهارم هوانیروز

به گزارش خبرنگار مهر، مادران و همسران شهدا و جانبازان دفاع مقدس بعدازظهر یکشنبه در پایگاه چهارم هوانیروز ارتش تکریم شدند.

در این مراسم که با حضور همسران و فرزندان شهدای خلبان و فنی و رسته‌های مشترک هوانیروز ارتش در دوران دفاع مقدس برگزار شد، کارکنان این پایگاه در تکریم شهدا و جانبازان دفاع مقدس، به قرائت دل نوشته پرداختند.

در این آئین سرهنگ ستاد خلبان محمد رضا زارعی، فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش به ایراد سخن پرداخت.

سرهنگ خلبان زارعی، هوانیروز ارتش را سازمانی قدرتمند، بدون محدودیت در ایفای نقش نظامی و دفاعی و همزمان در خدمت به مردم و پیشرفت کشور دانست و گفت: هوانیروز در راه انجام مأموریت‌های خود، شهدای شریفی را تقدیم کشور عزیز اسلامی‌مان کرده است.

وی گفت‌: در سفر آسمانی شهدا و در نبودشان، همسران و مادران شهدا، مصیبت‌هایی را تحمل کردند و سختی‌هایی را به جان خریدند که بی‌شک در اجر شهدا، شریک‌اند.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش ایفای همزمان نقش مادری و پدری برای فرزندان شهدا، مسئولیت بزرگی بود که همسران شهدا بر عهده گرفتند و محصول آن، وجود هزاران افسر جنگ نرم در خانواده شهدای عزیزمان است که در جنگ شناختی دشمنان علیه کشورمان، در لجمن (لبه جلویی منطقه نبرد) این تهاجم دشمن، در حال دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب هستند.

سرهنگ خلبان زارعی گفت: همزمان با پرواز خلبانان و اقدامات نیروهای مهندسی و فنی هوانیروز، خانواده‌های شریف شهدای هوانیروز، افسران شریف جنگ نرم در میدان نبرد هستند تا در دفاع از حریم عقیدتی و جغرافیایی کشور نقش آفرینی کنند.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدیه، از خانواده معظم شهدا تقدیر شد.

در ادامه، با اهدای نشان ایثار به سه تن از جانبازان دفاع مقدس و اهدای لوح به خانواده آنان، از ایثار و شرفی که در دفاع از میهن عزیزمان به خرج داده بودند، قدردانی شد