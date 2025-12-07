زارعی: دانشجویان همزمان با تحصیل مهارت مدیریتی و اجتماعی بیاموزند

اسماعیل زارعی حاجی‌آباد، رئیس دانشگاه پیام نور استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشجویان باید متناسب با رشته تحصیلی و شرایط دانشگاه در برنامه‌های درون دانشگاهی و برون دانشگاهی مشارکت کنند تا مهارت‌های مدیریتی و عملی را تمرین کنند.

وی افزود: ارتباط با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بیرون دانشگاه چه از طریق کارورزی و چه به صورت مستقل، تجربه عملی ارزشمندی برای دانشجو فراهم می‌کند و موفقیت‌های آینده او را تضمین می‌نماید.

زارعی حاجی‌آباد همچنین به اهمیت حضور فعال دانشجو در جامعه اشاره کرد و گفت: تفکر انقلابی دانشجویان حتی اگر در قالب مخالفت و مطالبه‌گری باشد می‌تواند به رفع مشکلات و پیشرفت جامعه کمک کند.

رئیس دانشگاه پیام نور هرمزگان نکاتی را برای دانشجویان به ویژه ورودی‌های جدید بیان کرد و نسل جدید دانشجویی را پویا، صادق و پرسشگر توصیف کرد و افزود: ارتباط با این نسل برای استادان تجربه‌ای شیرین و الهام‌بخش است.

وی تأکید کرد: دانشجویان باید علاوه بر بهره‌مندی از فناوری‌های نوین، ارتباط خود با کتاب و کتابخانه را حفظ کنند و فعالیت بدنی و جسمی را نیز فراموش نکنند.

وی اضافه کرد: دانشجو باید در کنار دروس دانشگاهی یک مهارت عملی بیاموزد و با تفکر درباره کاربرد رشته تحصیلی خود در کارآفرینی به پیشرفت جامعه علمی کمک کند.