به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در همایش روز دانشجو که در دانشکده ملی مهارت برگزار شد با اشاره به ظرفیت گسترده علمی استان گفت: امروز رابطه دستگاه‌های اداری با دانشگاه‌ها در وضعیت مطلوبی نیست و باید از توان علمی دانشگاه‌ها در حوزه صنعت، اقتصاد و کشاورزی استفاده بیشتری شود.

وی افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند پروژه‌های اجرایی را به‌صورت پروژه‌محور پیش ببرند و هر دستگاه یا صنعتی که به دانشگاه‌ها تکیه کند، بدون تردید برنده خواهد بود.

استاندار گلستان با طرح این پرسش که صدای دانشجویان امروز تا چه حد شنیده می‌شود؟ گفت: دولت چهاردهم با ایجاد فرصت‌ها در دانشگاه‌ها حضور می‌یابد تا ارتباط مستقیم با دانشجویان برقرار و مطالبات آنان از نزدیک پیگیر شود.

طهماسبی با اشاره به مناسبت ۱۶ آذر اظهار کرد: روز دانشجو فرصتی ارزشمند برای گفتگو با جامعه دانشگاهی و تقدیر از استادان و دانشجویان است. استان گلستان با ۵۲ واحد دانشگاهی ظرفیت علمی کم‌نظیری در کشور دارد.

وی با گرامیداشت نقش تاریخی دانشجویان افزود: دانشجویان در سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ در برابر استکبار جهانی ایستادند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور جان‌فشانی کردند.