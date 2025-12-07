  1. استانها
استاندار گلستان: دستگاه‌های اجرایی از دانشگاه‌ها عقب مانده‌اند

گرگان-استاندار گلستان با انتقاد از فاصله جدی میان دانشگاه و نهادهای اداری گفت: دستگاه‌ها باید فوراً از توان علمی استان بهره بگیرند و ارتباط خود را با دانشگاه‌ها بازسازی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در همایش روز دانشجو که در دانشکده ملی مهارت برگزار شد با اشاره به ظرفیت گسترده علمی استان گفت: امروز رابطه دستگاه‌های اداری با دانشگاه‌ها در وضعیت مطلوبی نیست و باید از توان علمی دانشگاه‌ها در حوزه صنعت، اقتصاد و کشاورزی استفاده بیشتری شود.

وی افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند پروژه‌های اجرایی را به‌صورت پروژه‌محور پیش ببرند و هر دستگاه یا صنعتی که به دانشگاه‌ها تکیه کند، بدون تردید برنده خواهد بود.

استاندار گلستان با طرح این پرسش که صدای دانشجویان امروز تا چه حد شنیده می‌شود؟ گفت: دولت چهاردهم با ایجاد فرصت‌ها در دانشگاه‌ها حضور می‌یابد تا ارتباط مستقیم با دانشجویان برقرار و مطالبات آنان از نزدیک پیگیر شود.

طهماسبی با اشاره به مناسبت ۱۶ آذر اظهار کرد: روز دانشجو فرصتی ارزشمند برای گفتگو با جامعه دانشگاهی و تقدیر از استادان و دانشجویان است. استان گلستان با ۵۲ واحد دانشگاهی ظرفیت علمی کم‌نظیری در کشور دارد.

وی با گرامیداشت نقش تاریخی دانشجویان افزود: دانشجویان در سال‌های ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ در برابر استکبار جهانی ایستادند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور جان‌فشانی کردند.

