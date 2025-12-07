به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر طهماسبی در همایش روز دانشجو که در دانشکده ملی مهارت برگزار شد با اشاره به ظرفیت گسترده علمی استان گفت: امروز رابطه دستگاههای اداری با دانشگاهها در وضعیت مطلوبی نیست و باید از توان علمی دانشگاهها در حوزه صنعت، اقتصاد و کشاورزی استفاده بیشتری شود.
وی افزود: دانشگاهها میتوانند پروژههای اجرایی را بهصورت پروژهمحور پیش ببرند و هر دستگاه یا صنعتی که به دانشگاهها تکیه کند، بدون تردید برنده خواهد بود.
استاندار گلستان با طرح این پرسش که صدای دانشجویان امروز تا چه حد شنیده میشود؟ گفت: دولت چهاردهم با ایجاد فرصتها در دانشگاهها حضور مییابد تا ارتباط مستقیم با دانشجویان برقرار و مطالبات آنان از نزدیک پیگیر شود.
طهماسبی با اشاره به مناسبت ۱۶ آذر اظهار کرد: روز دانشجو فرصتی ارزشمند برای گفتگو با جامعه دانشگاهی و تقدیر از استادان و دانشجویان است. استان گلستان با ۵۲ واحد دانشگاهی ظرفیت علمی کمنظیری در کشور دارد.
وی با گرامیداشت نقش تاریخی دانشجویان افزود: دانشجویان در سالهای ۱۳۳۲ و ۱۳۳۳ در برابر استکبار جهانی ایستادند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور جانفشانی کردند.
