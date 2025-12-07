جهانگیر: مناطق محروم در اولویت تقویت عدالت قرار گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان طارم با اشاره به وجود مواهب خدادادی در کشور اظهار کرد: عدالت باید با اولویت برای بخش‌های محروم، اجرا شود و مسئولان باید حق ملت را در بخش‌های مختلف ادا کنند و دستگاه قضایی نیز تلاش می‌کند تا به این امر کمک کند.

وی با بیان اینکه در قانون اساسی ما دو حق بزرگ حاکمیت و ملیت وجود دارد که حق اول در سایه تاسیس جمهوری اسلامی متبلور شده است، تصریح کرد: برای حفظ حق ملت نیز باید حوزه‌هایی همچون آموزش، مسکن، اشتغال، رسیدگی به امور و... را بدون تبعیض مورد توجه و اقدام قرار دهیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه مسئولیت در شرایط فعلی با گذشته فرق کرده است، عنوان کرد: لذا همه کسانی که مسئولیت دارند علاوه بر مسئولیت کاری باید به وظایف اخلاقی و شرعی نیز پایبند باشند.

وی با اشاره به اینکه ایران یک کشور چهار فصل است، خاطرنشان کرد: درحال حاضر با خشکسالی طولانی مدتی که یک پدیده جهانی است روبرو شده‌ایم که این مسئله مستلزم مدیریت منابع است.

جهانگیر کنترل پساب زیتون و جلوگیری از آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و حفظ محیط زیست در شهرستان طارم را مهم و یکی از اولویت‌های اساسی خواند و گفت: اگر واحدهای صنعتی در این حوزه مشکلی دارند باید با کمک بانک‌ها و پرداخت تسهیلات به آن‌ها کمک کنیم.

وی ضمن تأکید بر رفع مشکلات مردم طارم، کنترل پساب ناشی از فرآوری زیتون و آلودگی ناشی از این امر، رسیدگی به مشکلات مربوط به ساختمان پزشکی قانونی، اداره تعزیرات و اداره ثبت را بررسی اظهار کرد: ایجاد ساختار دادسرا در شهرستان طارم نیز ضروری است.

سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه نباید با ایجاد قوانین خاص مردم را از فعالیت‌های خود دلسرد کنیم، ادامه داد: موهبت‌های الهی زیادی در این کشور وجود دارد که باید از تعرضات و تجاوزات مصون بماند و اگر از آن‌ها محافظت نشود، ممکن است تبدیل به عوامل جرم‌زا شود.

وی با اشاره به اینکه در پروژه‌هایی که منفعت عمومی دارند حتما باید دولت ورود کرده و بخش خصوصی را نیز دخیل کند، خاطرنشان کرد: در نتیجه سفر به این شهرستان سعی خواهیم کرد آن بخشی که دستگاه قضایی می‌تواند حل کند را انجام دهیم و بخشی که نیاز به پیگیری است را نیز از دولت پیگیری کنیم تا حاصل این سفر نتایج مثبتی برای شهرستان داشته باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی با بهای سنگینی به دست آمده است، عنوان کرد: این انقلاب با خون هزاران شهید گرانقدر و شهدای اسلام به دست آمده است و باید از این ارزش‌ها حراست کرد.