به گزارش خبرنگار مهر اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در جمع خبرنگاران درباره اقدامات دستگاه قضائی در حوزه آلودگی هوا اظهار داشت: قانون هوای پاک وجود دارد و دستگاههای متعددی در اجرای آن نقش دارند. پروندههای مرتبط در گذشته تشکیل و برخی افراد احکام قضائی دریافت کردهاند، اما دستگاه قضائی به طور مستمر پیگیر گزارشها و اقدامات مجرمانه مرتبط با ترک فعلهاست.
وی افزود: اگر گزارش ناظران و ضابطان حاکی از وقوع جرم باشد، حتماً پرونده تشکیل و رسیدگی خواهد شد. البته ضعفهایی در قانون و ساختارهای قدیمی برخی پالایشگاهها و مراکز وجود دارد که تجهیزاتشان فرسوده شده و نیاز به اصلاح دارد. تا زمان جایگزینی تجهیزات و بهکارگیری فناوری نو، مسئولان نمیتوانند آلودگی هوا را به طور کامل کنترل کنند.
جهانگیر همچنین بر ضرورت همکاری بین دستگاهها و مشارکت مردم تأکید کرد: هر دستگاهی باید وظایف خود را انجام دهد و مردم نیز در مواقع افزایش آلودگی، استفاده از وسایل حملونقل عمومی را در اولویت قرار دهند. برخورد قضائی به تنهایی نمیتواند مشکل آلودگی هوا را حل کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره بازرسی بانکها گفت: در مواردی مانند بانکها، بازرسان به صورت مستقل و تلفیقی حضور دارند و پیگیریها صرفاً به گزارشات داخلی بانکها محدود نمیشود. دستور رئیس قوه قضائیه برای ورود جدی سازمان بازرسی به این موضوعات صادر شده و اقدامات مستمر ادامه دارد.
جهانگیر در مورد انتقاد نمایندگان مجلس از عملکرد دستگاهها نیز بیان کرد: قوه قضائیه از انتقاد سازنده استقبال میکند، اما باید دقت شود که این انتقاد جنبه مجرمانه پیدا نکند و دستگاه قضائی تضعیف نشود، زیرا این دستگاه ضمانت اجرایی عدالت در جامعه است.
وی در پایان تأکید کرد: نظارت بر حسن اجرای قوانین و برخورد با تخلفات، جزو مأموریتهای اصلی دستگاه قضائی است و در تمامی بخشها، اعم از شرکتها، سازمانها و بخشهای دولتی، اجرا میشود.
