به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان بهداشت محیط قم در جریان بازرسی‌های مستمر و هدفمند از واحدهای صنفی عرضه و تولید مواد غذایی، یک کارگاه شیرینی‌پزی را به علت استفاده از رنگ‌های مصنوعی غیرمجاز شناسایی کردند.



بر اساس این گزارش، پس از نمونه‌برداری و تأیید تخلف در آزمایشگاه، موضوع به مراجع قضائی ارجاع و در نهایت با دستور مقام قضائی، این واحد متخلف پلمب شد.



استفاده از رنگ‌های غیرمجاز در مواد غذایی می‌تواند عوارض جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان به‌ویژه کودکان به همراه داشته باشد و با متخلفان در این زمینه بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.



شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.