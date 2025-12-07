  1. استانها
  2. قم
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

پلمب کارگاه شیرینی‌پزی متخلف در قم به دلیل استفاده رنگ مصنوعی غیرمجاز

قم- کارگاه شیرینی‌پزی متخلف در شهرستان قم به دلیل استفاده از رنگ مصنوعی غیرمجاز در ترکیب شیرینی، با دستور مقام قضایی پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان بهداشت محیط قم در جریان بازرسی‌های مستمر و هدفمند از واحدهای صنفی عرضه و تولید مواد غذایی، یک کارگاه شیرینی‌پزی را به علت استفاده از رنگ‌های مصنوعی غیرمجاز شناسایی کردند.

بر اساس این گزارش، پس از نمونه‌برداری و تأیید تخلف در آزمایشگاه، موضوع به مراجع قضائی ارجاع و در نهایت با دستور مقام قضائی، این واحد متخلف پلمب شد.

استفاده از رنگ‌های غیرمجاز در مواد غذایی می‌تواند عوارض جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان به‌ویژه کودکان به همراه داشته باشد و با متخلفان در این زمینه بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، می‌توانند از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.

