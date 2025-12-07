کاهش روند ابتلا به آنفلوآنزا در همدان؛ پیک بیماری رو به فروکش است

بهروز کارخانهای در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت شیوع بیماریهای تنفسی در استان همدان اظهار کرد: همانطور که هر سال با شروع فصل سرما موارد ابتلاء به آنفلوآنزا افزایش مییابد، امسال نیز این روند مشاهده شد اما به دلیل تأخیر در سرد شدن هوا، پیک بیماری حدود سه تا چهار هفته دیرتر آغاز شد و بهجای مهرماه، از اواسط آبانشدت گرفت.
وی افزود: در هفته سوم آبان درصد تستهای مثبت آنفلوآنزا از حدود یک درصد به ۹ درصد افزایش یافت و در هفته چهارم به ۲۴.۵ درصد رسید. این روند در هفته اول آذر ادامه داشت و موارد مثبت تا حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد بالا رفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به تصمیمات اتخاذشده برای جلوگیری از افزایش ابتلاء گفت: در آن مقطع، برای کاهش شیوع بیماری در مدارس و سطح جامعه، پیشنهاد غیرحضوری شدن مدارس و دانشگاهها به مدت یک هفته ارائه شد که این اقدام نقش مؤثری در مهار روند افزایشی بیماری داشت.
وی خاطرنشان کرد: در هفته دوم آذر، موارد مثبت از حدود ۴۰ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافت و در دو تا سه روز اخیر نیز این رقم به حدود ۳۰ درصد رسیده است. بر اساس دادههای موجود، انتظار میرود شیب کاهشی تا پایان هفته ادامه داشته باشد.
کارخانهای با تأکید بر اینکه در حال حاضر نیازی به غیرحضوری شدن مجدد مدارس و دانشگاهها نیست، گفت: تصمیمگیریها همچنان بر اساس روندهای روزانه و ارزیابیهای اپیدمیولوژیک ادامه خواهد یافت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان از مردم خواست با رعایت پروتکلهای بهداشتی شامل استفاده از ماسک در محیطهای شلوغ، شستوشوی منظم دستها و رعایت اصول پیشگیرانه، در کنترل پیک آنفلوآنزا همکاری کنند.
وی توصیه کرد افرادی که علائمی مانند تب، سرفه، آبریزش بینی، بدندرد، بیحالی، تهوع یا اسهال دارند، از مرخصی استعلاجی استفاده کرده و در صورت نیاز، ابتدا به مراکز خدمات جامع سلامت و سپس در صورت ضرورت به مراکز بیمارستانی مراجعه کنند.
