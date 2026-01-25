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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۳

۱۹ نفر از عوامل تخریب اموال عمومی در استان سمنان دستگیر شدند

۱۹ نفر از عوامل تخریب اموال عمومی در استان سمنان دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از شناسایی عوامل اغتشاشات اخیر خبر داد و گفت: در این راستا ۱۹ نفر از عوامل تخریب اموال عمومی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان با تاکید بر اینکه هیچ مماشاتی با باهم زنندگان نظم عمومی نخواهیم داشت، بیان کرد: در این راستا عوامل اغتشاش و نا آرامی توسط پلیس شناسایی و دستگیر می شوند.

وی از دستگیری ۱۹ نفر از عوامل تخریب اموال عمومی در استان سمنان خبر داد و افزود: این عوامل اکثریت در شاهرود بودند.

فرمانده انتظامی استان سمنان از بازداشت ۱۵ نفر در شاهرود خبر داد و اظهار داشت: این افراد در تخریب ایستگاه آتش نشانی، شعب بانک و خودرو انتظامی شاهرود نقش داشتند.

حسینی تصریح کرد: یکی از سر شبکه های اصلی را به همراه سه نفر از همدستانش، در عملیات های جداگانه و ضربتی دستگیر شدند.

وی افزود: جرائم این افراد تشویق و همراه کردن اغتشاش گران، تخریب اموال عمومی و مجروح کردن شهروندان بودن است.

کد مطلب 6731047

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