آنفلوآنزا شوخی ندارد، جدی بگیرید

با افزایش شیوع ویروس آنفلوآنزا در کاشان، بسیاری از بیمارستانهای این شهر با پر شدن تختها مواجه شدهاند و کادر درمان تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. پزشکان و کارشناسان به شهروندان هشدار میدهند که این بیماری را جدی بگیرند و از سادهانگاری علائم آن خودداری کنند. ابتلاء به آنفلوآنزا میتواند به ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای خطرناک باشد.
پزشکان توصیه میکنند افرادی که علائم مشکوک دارند مانند تب، سرفه، گلودرد و ضعف شدید، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند و در خانه از استراحت کافی، مصرف مایعات و رعایت نکات بهداشتی مانند شستوشوی مکرر دستها و استفاده از ماسک در محیطهای عمومی غفلت نکنند. همچنین پرهیز از حضور در تجمعها و رعایت فاصله اجتماعی میتواند نقش مؤثری در کاهش شیوع ویروس داشته باشد.
شهروندان کاشان باید با رعایت این نکات، همکاری بیشتری با کادر درمان و مسئولان بهداشتی داشته باشند تا از فشار بر بیمارستانها کاسته شده و جلوی گسترش بیشتر بیماری گرفته شود. جدی گرفتن آنفلوآنزا نه تنها سلامت فردی، بلکه سلامت جامعه را تضمین میکند.
گزارشگر: هادی نجف زاده
نظر شما