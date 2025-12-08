  1. استانها
  2. اصفهان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

آنفلوآنزا شوخی ندارد، جدی بگیرید

آنفلوآنزا شوخی ندارد، جدی بگیرید

کاشان - با شیوع آنفلوآنزا در کاشان بخش‌های عفونی و اطفال بیمارستان های کاشان تکمیل شده است.

دریافت 57 MB

با افزایش شیوع ویروس آنفلوآنزا در کاشان، بسیاری از بیمارستان‌های این شهر با پر شدن تخت‌ها مواجه شده‌اند و کادر درمان تحت فشار شدیدی قرار گرفته است. پزشکان و کارشناسان به شهروندان هشدار می‌دهند که این بیماری را جدی بگیرند و از ساده‌انگاری علائم آن خودداری کنند. ابتلاء به آنفلوآنزا می‌تواند به ویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای خطرناک باشد.

پزشکان توصیه می‌کنند افرادی که علائم مشکوک دارند مانند تب، سرفه، گلودرد و ضعف شدید، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند و در خانه از استراحت کافی، مصرف مایعات و رعایت نکات بهداشتی مانند شست‌وشوی مکرر دست‌ها و استفاده از ماسک در محیط‌های عمومی غفلت نکنند. همچنین پرهیز از حضور در تجمع‌ها و رعایت فاصله اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش شیوع ویروس داشته باشد.

شهروندان کاشان باید با رعایت این نکات، همکاری بیشتری با کادر درمان و مسئولان بهداشتی داشته باشند تا از فشار بر بیمارستان‌ها کاسته شده و جلوی گسترش بیشتر بیماری گرفته شود. جدی گرفتن آنفلوآنزا نه تنها سلامت فردی، بلکه سلامت جامعه را تضمین می‌کند.

گزارشگر: هادی نجف زاده

کد خبر 6681893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها