به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی ظهر یکشنبه در آئین گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه شهرکرد برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی ایران در عرصه علم و دانش اظهار کرد: ایران همواره در شکل‌گیری محافل علمی در میان ملت‌ها پیشگام بوده و وجود مراکزی چون جندی‌شاپور و مدارس علمی دوران خواجه نظام‌الملک، گواهی بر پیشینه درخشان علمی این سرزمین است.

وی با بیان اینکه اساس دانشگاه بر علم، فضل، دانش و تربیت است، افزود: هرچند برخورداری از زیرساخت‌های مناسب اهمیت دارد، اما آنچه مایه افتخار کشور است، حضور جوانان پویا و جویای علم در دانشگاه‌هاست.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه نسل جوان تصریح کرد: اگر جوانان در فضای معرفت، دین و اخلاق قرار گیرند، به سرعت رشد می‌کنند و تأثیر می‌پذیرند؛ از این رو توجه به تربیت صحیح آنان ضرورتی دوچندان دارد.

فاطمی با اشاره به نقش تربیت در شکوفایی استعدادها گفت: جوانان بالاترین سرمایه هر کشور هستند، اما این سرمایه ارزشمند نیازمند هدایت، پرورش و تعلیم اصولی است تا در مسیر صحیح قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نسل جوان در برابر پدیده‌های مثبت و منفی تأثیرپذیری بالایی دارد، خاطرنشان کرد: این ویژگی ایجاب می‌کند که تربیت فکری، اعتقادی و اخلاقی آنان در اولویت برنامه‌های آموزشی قرار گیرد.

امام جمعه شهرکرد در پایان با قدردانی از تلاش‌های مسئولان استان، استاندار، رئیس دانشگاه و فعالان حوزه آموزش و خدمت‌رسانی، ابراز امیدواری کرد با همدلی و همکاری، مسیر پیشرفت علمی و فرهنگی کشور با شتاب بیشتری ادامه یابد.

دانشجویان محور توسعه علمی و اجتماعی کشور هستند

در ادامه این مراسم، رئیس دانشگاه شهرکرد با تبریک روز دانشجو، دانشجویان را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و گفت: نقش‌آفرینی آنان در رشد، شکوفایی و آینده‌سازی جامعه انکارناپذیر است.

سعید کریمی با اشاره به رسالت دانشگاه‌ها اظهار داشت: آموزش، توسعه، نوآوری، تولید علم و ثروت‌آفرینی از مأموریت‌های اصلی دانشگاه‌هاست که با تلاش دانشجویان و اعضای هیأت علمی محقق می‌شود.

وی افزود: نسل جدید دانشگاه‌ها باید در مسیر فناوری، نوآوری و تأثیرگذاری اجتماعی حرکت کند و در کنار آموزش، در حل مسائل جامعه و صنعت نقش‌آفرین باشد.

کریمی با اشاره به دغدغه مسئولان استانی در حمایت از دانشجویان گفت: تلاش‌های گسترده‌ای در حوزه اشتغال‌زایی، کارآفرینی و فراهم‌سازی بسترهای مناسب برای حضور فعال دانشجویان در جامعه و صنعت صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه شهرکرد در پایان از همراهی و حمایت مسئولان و دست‌اندرکاران آموزش عالی استان در ارتقای وضعیت علمی و رفاهی دانشجویان قدردانی کرد.