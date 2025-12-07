به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو و گفت‌وگو با دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اظهار کرد: دانشجویان باید نماد خواست‌گری و هم‌کاری مردم در عرصه‌های گوناگون باشند و امروز با تعهدپذیری در پیشرفت کشور ایفای نقش کنند.



وی با اشاره به اینکه دانشگاه تنها محیط آموزشی نیست، افزود: باید از لحظه‌لحظه دوران دانش‌آموزی برای ترقی، رشد و انجام تکلیف در برابر خود و جامعه بهره ببریم.



استاندار اردبیل با فراخواندن دانشجویان به استفاده مناسب از فرصت‌ها و توجه به محیط پیرامون خود، گفت: لازم است با برنامه‌ریزی درست برای وقت و زندگی، رشته تحصیلی خود را همراه با توانمندی‌های وابسته به مطلوب‌ترین شکل ادامه دهید.



امامی یگانه ادامه داد: استان اردبیل به تمامی رشته‌های دانشگاهی نیازمند است و نباید با تأثیرپذیری از حواشی، از راه دانش و مهارت غفلت کنیم.



وی با یادآوری ضرورت توجه بر فراگیری از آغاز ورود به دانشگاه تا پایان تحصیل، اهمیت بهره‌وری بهینه از فضای دیجیتال برای افزایش دانش را کلیدی دانست.



استاندار اردبیل همچنین به برخی خطرات و مقاصد از پیش مشخص‌شده در فضای مجازی اشاره نمود و خواستار ورود هوشیارانه دانشجویان به این عرصه و استفاده هدف‌مند از این بستر شد.