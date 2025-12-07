مراسم روز دانشجو در دیّر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نادر شریفی عصر یکشنبه در مراسم بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور دیّر با بیان اینکه امروز متعلق به دانشجویان و روز مطالبهگری است، اظهار داشت: دانشجویان از آغاز نامگذاری این روز تاکنون همواره نقش روشنگری و اعتراض مستدل در برابر شرایط نامساعد را بر عهده داشتهاند.
سرپرست دانشگاه پیام نور بندر دیّر با اشاره به تلاشهای گسترده فرماندار دیّر برای جلوگیری از تعطیلی، ادغام یا تغییر ساختار دانشگاه پیام نور در ماههای گذشته، گفت: اگر امروز با آرامش در کنار شما هستیم، نتیجه پیگیریهای لحظهبهلحظه، رایزنیهای تلفنی و حضوری و حساسیت ویژه فرماندار محترم نسبت به وضعیت دانشگاه پیام نور است. این همراهی برای ما بسیار ارزشمند و مایه دلگرمی است.
شریفی با قدردانی از حضور امام جمعه موقت، بخشدار مرکزی دیّر و سایر مسئولان در مراسم روز دانشجو تأکید کرد: حضور این مجموعه نشان میدهد که دانشگاه و دانشجو در اولویت نگاه مسئولان شهرستان قرار دارد.
سرپرست دانشگاه پیام نور بندر دیّر با اشاره به ریشه تاریخی روز دانشجو گفت: سه شهید ۱۶ آذر نماد آگاهیبخشی و اعتراض دانشجویانی بودند که با مطالعه، تجربه و فهم دقیق شرایط سیاسی و اجتماعی تشخیص دادند مسیر کشور مناسب نیست.
وی افزود: این روحیه آگاهی و مسئولیتپذیری امروز نیز باید در کنار دانش، مهارت و مطالبهگری منطقی ادامه یابد.
شریفی خطاب به دانشجویان گفت: پیشرفت شهرستان و حتی کشور در آینده به دست شماست. شما قشر تحصیلکرده و فهمیدهاید و میتوانید در عرصههای علمی، فرهنگی، اقتصادی و صنعتی گامهای مؤثری بردارید.
وی با اشاره به اینکه هر دانشجو سرمایه آینده جامعه است، گفت: روز دانشجو فرصتی برای بیان درخواستها، طرح دغدغهها و تقویت نقش دانشجو در تصمیمسازیهای جامعه است.
نظر شما