امام جمعه موقت دیّر: استکبارستیزی مسئله اصلی روز دانشجو است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ابراهیم سعیدی عصر یکشنبه در آئین بزرگداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور بندر دیّر، با تبریک این روز به دانشجویان، جایگاه علم و دانشگاه را ثروت معنوی جامعه دانست و اظهار داشت: لحظهلحظه عمر دانشجو ارزشمند است و باید خروجی آن به مدارک علمی معتبر و تأثیرگذار تبدیل شود.
امام جمعه موقت دیّر در تشریح ریشههای تاریخی روز دانشجو، با اشاره به وقایع سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و کودتای آمریکایی-انگلیسی ۲۸ مرداد: بیان کرد: زمانی که هنوز انقلاب اسلامی به پیروزی نرسیده بود، دانشجویان با هوشیاری اهداف شوم استکبار را در کلاسهای درس تبیین میکردند و این روشنگریها موجب شد که رژیم پهلوی به روی آنان آتش بگشاید.
وی افزود: سه دانشجوی شهید، نماد ایستادگی در برابر تحقیر ملت ایران توسط استکبار بودند و روز دانشجو به پاس فداکاری آنان نامگذاری شد.
سعیدی با بیان اینکه دانشجو یک نیروی مولد و اثرگذار است نه صرفاً یک فراگیر آموزشی، گفت: اگر مسئولان کشور از نقدهای عالمانه و پیشنهادهای دانشجویان استقبال کنند، بسیاری از مشکلات مدیریتی و اجتماعی قابل حل خواهد بود.
وی نقش حوزه و دانشگاه را نیز مکمل یکدیگر دانست و تأکید کرد: اگر ارتباط این دو نهاد برقرار نشود، جامعه در سطوح بالاتر با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
امام جمعه موقت دیّر، استکبارستیزی را نه یک شعار، بلکه یک تکلیف دانست و با اشاره به استمرار خط سه شهید ۱۶ آذر در نهضت امام خمینی، دوران انقلاب و سالهای جنگ تحمیلی گفت: پیشرفتهای کشور در صنعت دفاعی، موشکی و پهپادی محصول همان نهضت علمی است که امروز هم دانشجو محور اصلی آن است.
وی با اشاره به اینکه مقاومت ملت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی به پشتوانه علم و ایستادگی محقق شد، گفت: اگر دانشجویان و جامعه اهمیت علم را درک نمیکردند، کشور در برابر حملات دشمن بیمه نمیشد.
امام جمعه موقت دیّر با تأکید بر اینکه استکبارستیزی مسئله اصلی روز دانشجو است، عنوان کرد: دانشجو سرمایه راهبردی کشور و موتور محرک پیشرفت علمی، فرهنگی و سیاسی است و هرجا دانشجویان وارد میدان شدهاند، کشور به عقبماندگی تن نداده است.
سعیدی دانشجویان را پیشگام عدالتخواهی و مطالبهگری دانست و یادآور شد: مطالبهگری باید دقیق، مستند و مسئولانه باشد و دانشجو نباید در دام هیجانات یا انحرافات اجتماعی بیفتد.
وی افزود: هرگونه بیتوجهی به علم و معرفت، زمینهساز نادانی و خسارت برای جامعه است. علم اقتدار است و بار علمی دانشجو باید نمایانگر وزنه فکری او باشد.
امام جمعه موقت دیّر در ادامه با تقدیر از دانشجویان موفق، از جمله دانشجوی دیّری آقای دریاسفر که مقام نخست مسابقات بینالمللی امنیت سایبری بریکس در روسیه را کسب کرده است، گفت: این موفقیتها از برکات انقلاب و حاصل تلاش اساتید و خانوادههاست.
سعیدی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب و تأکید رهبر معظم انقلاب بر پیشرو بودن دانشگاهها در نهضت علمی، از دانشجویان خواست با کوشش، مجاهدت علمی و تولید فکر مسیر پیشرفت کشور را هموار کنند.
