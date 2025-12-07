  1. استانها
  2. یزد
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه های یزد تا پایان هفته غیرحضوری شد

یزد_ مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: تمامی مقاطع تحصیلی و دانشگاه‌های استان یزد تا پایان هفته به صورت غیرحضوری تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان بالاکتفی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت سلامت جامعه گفت: با توجه تصمیمات کارگروه آلودگی هوا و کمیته پیشگیری از بیماری‌های حاد تنفسی با موضوع آنفلوآنزا و به منظور پیشگیری از توسعه شیوع بیماری و کاهش تأثیرات آلاینده‌های جوی بر سلامت عمومی، تمامی مقاطع تحصیلی اعم از ابتدایی، متوسطه و دانشگاه‌ها سراسر استان از دوشنبه ۱۷ آذر لغایت پنج شنبه ۲۰ آذر به صورت غیر حضوری تشکیل می‌گردد.

دبیر ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان عموم‌شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمایند.

وی با اشاره به راهکارهای کنترل بیماری از جمله توصیه به شستن دست‌ها با آب و صابون افزود: انتظار داریم شهروندان تا حد امکان از دست دادن اجتناب کنند و در صورت داشتن علائم سرماخوردگی از حضور در اجتماعات بپرهیزند.

بالاکتفی ادامه داد: استفاده از ماسک معمولی در بیماران و گرفتن جلوی دهان و بینی هنگام عطسه، به منظور پیشگیری از گسترش ویروس مؤثر است.

وی از سالمندان و خانم‌های باردار و گروه‌های پرخطر مانند افراد دارای بیماری زمینه‌ای دارای نقص ایمنی خواست در رعایت اصول پیشگیری دقت کامل داشته باشند.

