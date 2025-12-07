مدارس استان قم روز دوشنبه ۱۷ آذرماه غیرحضوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اساس گزارشهای ادارهکل هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی هوا و پایداری شرایط جوی و با تصمیم «کارگروه اضطرار آلودگی هوا» که در ادارهکل حفاظت محیطزیست استان قم برگزار شد، کلیه فعالیتهای آموزشی در سراسر استان قم در روز دوشنبه ۱۷ آذرماه بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
مطابق مصوبه این کارگروه، تمامی مهدهای کودک، پیشدبستانیها و مدارس در همه مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل بوده و آموزشها از طریق بسترهای مجازی دنبال خواهد شد.
بر اساس تصمیم اتخاذشده، دانشگاهها، ادارات دولتی و بانکها دایر خواهند بود و تعطیلی شامل این مراکز نمیشود.
همچنین زنان باردار و کارکنان دارای بیماریهای زمینهای میتوانند با نظر مدیر دستگاه مربوطه از دورکاری استفاده کنند.
کارگروه اضطرار آلودگی هوا از هماستانیهای محترم، بهویژه گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار خواست تا در روز دوشنبه و حتی از امروز، نکات بهداشتی و ایمنی از جمله کاهش حضور در فضای باز و استفاده از ماسک را بهطور جدی رعایت کنند.
