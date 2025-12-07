  1. استانها
  2. قم
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۲

مدارس استان قم روز دوشنبه ۱۷ آذرماه غیرحضوری شدند

مدارس استان قم روز دوشنبه ۱۷ آذرماه غیرحضوری شدند

قم- کلیه فعالیت‌های آموزشی در سراسر استان قم در روز دوشنبه ۱۷ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اساس گزارش‌های اداره‌کل هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی هوا و پایداری شرایط جوی و با تصمیم «کارگروه اضطرار آلودگی هوا» که در اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان قم برگزار شد، کلیه فعالیت‌های آموزشی در سراسر استان قم در روز دوشنبه ۱۷ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

مطابق مصوبه این کارگروه، تمامی مهدهای کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس در همه مقاطع تحصیلی در دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل بوده و آموزش‌ها از طریق بسترهای مجازی دنبال خواهد شد.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، دانشگاه‌ها، ادارات دولتی و بانک‌ها دایر خواهند بود و تعطیلی شامل این مراکز نمی‌شود.

همچنین زنان باردار و کارکنان دارای بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند با نظر مدیر دستگاه مربوطه از دورکاری استفاده کنند.

کارگروه اضطرار آلودگی هوا از هم‌استانی‌های محترم، به‌ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار خواست تا در روز دوشنبه و حتی از امروز، نکات بهداشتی و ایمنی از جمله کاهش حضور در فضای باز و استفاده از ماسک را به‌طور جدی رعایت کنند.

کد خبر 6681273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها