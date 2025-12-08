به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شریفی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۳ هزار تست آنفلوانزا در یزد انجام شده که حدود هزار و ۱۱۸ مورد آن مثبت اعلام شده است. افزایش موارد بیماری از نیمه آبان‌ماه آغاز شد و روند صعودی ابتلاء هفته‌به‌هفته ادامه داشت.

وی گفت: در سطح ملی نیز روند ابتلاء در حال تثبیت است و انتظار می‌رود در هفته‌های آینده شیوع بیماری به تدریج کاهش یابد. در موج اخیر تاکنون هفت نفر در استان بر اثر ابتلاء به آنفلوانزا جان باخته‌اند که اغلب آنان سالمندان و بیماران دارای مشکلات زمینه‌ای بوده‌اند.

وی از مردم خواست با رعایت توصیه‌های بهداشتی از جمله شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک به‌ویژه در اماکن شلوغ، و استراحت کافی در زمان بیماری، از گسترش ویروس جلوگیری کنند. همچنین تهویه مناسب فضاها را یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش انتقال عنوان کرد.

شریفی در پایان با اشاره به آغاز دسترسی رایگان واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های پرخطر شامل زنان باردار، سالمندان و بیماران مزمن گفت: اگرچه زمان طلایی واکسیناسیون در شهریور و مهر بود، اما با احتمال شکل‌گیری موج جدید در زمستان، تزریق واکسن هنوز توصیه می‌شود و در واحدهای بهداشتی برای این گروه‌ها رایگان در دسترس است.