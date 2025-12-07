  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰

جهانشیری: رد پای آدم ربایی از نیشابور تا گناباد؛۳ متهم دستگیر شدند

جهانشیری: رد پای آدم ربایی از نیشابور تا گناباد؛۳ متهم دستگیر شدند

مشهد- جانشین فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی جزییات ربایش جوان ۲۳ ساله از یک باغ در نیشابور توسط سرنشینان ۲ دستگاه خودروی سواری را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد جهانشیری اظهار کرد: درپی گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ادعای ربایش جوانی ۲۳ ساله از یک باغ در نیشابور توسط سرنشینان ۲ دستگاه خودروی سواری، دستورات ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی افزود: تحقیقات اولیه تیم‌های ویژه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی حاکی از آن بود سرنشینان نقابدار ۲ دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ جوان ۲۳ ساله را با تهدید و توسل به زور همراه خود برده و متواری شده‌اند.

وی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی نیشابور با پشتیبانی پلیس اطلاعات و اقدام‌های گسترده اطلاعاتی ۲ خودروی سواری که شماره پلاک آن نیز دستکاری شده بود در محور خروجی استان به سمت استان‌های جنوبی کشور ردزنی کردند.

جهانشیری ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با همگامی پلیس آگاهی استان و همکاری فرماندهی انتظامی گناباد پس از گذشت ساعتی در ادامه رصد اطلاعاتی یکی از خودروها را در محدوده شهرستان گناباد متوقف و با رهایی فرد ربوده شده ۳ تن از متهمان را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی افزود: تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی با دستور مرجع قضائی برای شناسایی و دستگیری دیگرهمدستان و کشف معادله مجهول انگیزه متهمان که به احتمال زیاد اختلاف‌های مالی بوده، ادامه دارد

کد خبر 6681308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها