جهانشیری: رد پای آدم ربایی از نیشابور تا گناباد؛۳ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جواد جهانشیری اظهار کرد: درپی گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر ادعای ربایش جوانی ۲۳ ساله از یک باغ در نیشابور توسط سرنشینان ۲ دستگاه خودروی سواری، دستورات ویژه برای بررسی موضوع صادر شد.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی افزود: تحقیقات اولیه تیم‌های ویژه مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی حاکی از آن بود سرنشینان نقابدار ۲ دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ جوان ۲۳ ساله را با تهدید و توسل به زور همراه خود برده و متواری شده‌اند.

وی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی نیشابور با پشتیبانی پلیس اطلاعات و اقدام‌های گسترده اطلاعاتی ۲ خودروی سواری که شماره پلاک آن نیز دستکاری شده بود در محور خروجی استان به سمت استان‌های جنوبی کشور ردزنی کردند.

جهانشیری ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با همگامی پلیس آگاهی استان و همکاری فرماندهی انتظامی گناباد پس از گذشت ساعتی در ادامه رصد اطلاعاتی یکی از خودروها را در محدوده شهرستان گناباد متوقف و با رهایی فرد ربوده شده ۳ تن از متهمان را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی افزود: تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی با دستور مرجع قضائی برای شناسایی و دستگیری دیگرهمدستان و کشف معادله مجهول انگیزه متهمان که به احتمال زیاد اختلاف‌های مالی بوده، ادامه دارد