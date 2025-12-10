چراغ: فروش طلای تقلبی توسط زن و مرد جوان در مشهد؛۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد چراغ اظهار کرد: در پی گزارشی مبنی بر این که زن و مردی جوان با مراجعه به یک طلا فروشی در مشهد قصد فروش طلای تقلبی دارند دستورات ویژه برای بررسی سریع موضوع صادر شد.

فرمانده انتظامی کلانشهر مشهد بیان کرد: با حضور مأموران کلانتری شفا در محل مشخص شد زن و مردی جوان قصد فروش ۴۰ گرم و ۴۹۰ سوت طلای آب شده به ارزش بالغ بر ۴ میلیارد ریال را در طلافروشی داشته اند.

وی افزود: با تأیید کارشناس اتحادیه صنف مذکور، متهمان ۳۷ و ۴۰ ساله دستگیر شدند.

چراغ بیان کرد: متهمان به مراجع قضائی معرفی و تحقیقات برای روشن شدن چگونگی ماجرا ادامه دارد.