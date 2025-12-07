به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحمانی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء، با اعلام اتمام عملیات ریلگذاری راهآهن ایرانشهر - خاش، گفت: شهرستان ایرانشهر با تکمیل ریلگذاری در فاصله ۱۵۱ کیلومتر، به شبکه ریلی کشور متصل شد.
وی با بیان اینکه مسیر چابهار - زاهدان از سختترین و راهبُردیترین پروژههای ریلی کشور به شمار میرود، افزود: قطعه ایرانشهر - خاش یکی از خاصترین بخشهای این مسیر است. در این قطعه بیش از ۱۹ رشته تونل به طول حدود ۱۰ کیلومتر احداث شده و همچنین ۴۹ پل خاص با مجموع طول ۱۱ کیلومتر ساخته شده است.
رحمانی از پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی ایستگاه ایرانشهر خبر داد و بیان کرد: طبق برنامهریزی انجامشده، این ایستگاه تا پایان آذرماه تکمیل خواهد شد.
وی با اشاره به ثبت رکوردهای کمنظیر در اجرای این طرح گفت: در مهرماه ۵۰ کیلومتر و در آبانماه ۸۸ کیلومتر ریلگذاری انجام شد که رکوردی بیسابقه در تاریخ ساخت راهآهن کشور به شمار میرود. قطعهای که سال گذشته کمتر از ۶۰ درصد پیشرفت داشت، امروز به ۹۵ درصد رسیده است و این امر نشاندهنده توان فنی و اجرایی بالای کشور است.
وی توسعه سواحل مکران و بندر شهید بهشتی چابهار را نیازمند شبکه ریلی قدرتمند دانست و ادامه داد: بارهای حجیم ورودی از بنادر برای انتقال داخلی و ترانزیت به کشورهای CIS و اروپا به همین مسیر ریلی وابسته هستند.
مدیرعامل هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء تصریح کرد: با اتصال این قطعه، سالانه بیش از ۷ میلیون تن بار از طریق راهآهن ایرانشهر - خاش جابهجا خواهد شد که نقش مهمی در درآمدزایی، اشتغالزایی و رونق منطقه ایفا میکند.
رحمانی ارزش سرمایهگذاری مسیر حدود ۷۰۰ کیلومتری چابهار - زاهدان را بیش از ۱.۵ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ارزش قطعهای که امروز به بهرهبرداری رسید، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است؛ اما با اتکا بر توان و تجهیزات داخلی، هزینهها بهمراتب کاهشیافته و صرفهجویی ارزی چشمگیری حاصل شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چابهار با اتصال به زاهدان در فاز نخست، رسماً به شبکه ریلی کشور متصل میشود و برای بهرهبرداری کامل، تکمیل راهگذر شرق ضرورت دارد.
