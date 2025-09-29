بازوند: ۵۰ درصد اراضی پروژه ریلی رشت - آستارا آماده تحویل به روسیه است

هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه ریلی رشت - آستارا اظهار کرد: تاکنون حدود ۲۸۵ هکتار از اراضی این طرح تملک شده که معادل ۸۲ کیلومتر از مسیر است و تخریب حدود ۳۵ کیلومتر دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به زمان امضای نهایی توافق‌نامه اجرایی از سوی روسیه افزود: تعهدات روسیه به‌گونه‌ای بود که خواستار تحویل کل مسیر بود، اما توافق شد با تملک ۵۰ درصد اراضی، قرارداد نهایی امضا و اجرای عملی پروژه آغاز شود.

بازوند با بیان اینکه راه‌آهن رشت - آستارا آخرین قطعه راهگذر ریلی شمال - جنوب است، گفت: این کریدور از بمبئی آغاز و در فنلاند پایان می‌یابد و تکمیل آن زمان ترانزیت بار را از ۴۵ روز به ۲۱ روز کاهش داده و هزینه حمل‌ونقل را تا ۳۰ درصد کم می‌کند؛ دستاوردی که جایگاه ایران را در معادلات ترانزیتی منطقه و جهان تثبیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: تاکنون ۴۸ کیلومتر دیگر علاوه بر ۳۴ کیلومتر قبلی از اراضی مسیر توسط ایران تملک شده و در مجموع بیش از ۵۰ درصد اراضی آماده تحویل به طرف روسی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: پیمانکار اجرای این پروژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا خواهد بود.