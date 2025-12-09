امروز توان مهندسی کشور مرهون اقدامات شهید رستم قاسمی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمسعود حسینی، مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، امروز (سه‌شنبه، ۱۸ آذر) در آئین بزرگداشت سردار شهید رستم قاسمی با تأکید بر اهمیت مکتب مدیریت جهادی گفت: در روزگاری که موج ناامیدی در فضای مجازی القا می‌شود، تنها با مکتب مدیریت جهادی و عمل‌گرایی حاج قاسمی می‌توان از بن‌بست‌ها عبور کرد؛ نه با بروکراسی اداری.

وی آینده‌نگری، عمل‌گرایی و نقش تعیین‌کننده شهید قاسمی در اثبات توان فنی و مهندسی کشور را یادآور شد و افزود: امروز کسی درباره توان مهندسی قرارگاه تردید ندارد؛ اما زمانی که سردار قاسمی وارد این عرصه شد، باید این توان را اثبات می‌کرد و موفق شد.

حسینی با تأکید بر ضرورت الگوبرداری از سبک مدیریتی سردار قاسمی اظهار کرد: کشور اکنون بیش از هر دوره‌ای نیازمند مکتب مدیریتی، فکری و عملی حاج قاسمی است. در فضای رسانه‌ای موجود، بیش از حد به ضعف‌ها پرداخته می‌شود و ناامیدی تزریق می‌گردد. تنها مدیران جهادی و رسالت‌محور می‌توانند این جریان را خنثی کرده و مسیر را ادامه دهند.

وی ادامه داد: با روش‌های کارمندی و بوروکراتیک نمی‌توان بن‌بست‌شکنی کرد و نمونه‌های موفق دوران مسئولیت حاج قاسمی شاهدی عملی بر این رویکرد است.

مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء با اشاره به طرح ثبت تجربیات فرماندهان و مدیران جهادی که اخیراً در بخش دریایی آغاز شده است، گفت: این پروژه یک نوآوری ارزشمند است که با حمایت سردار تشکری و همراهی پیشکسوتان قرارگاه در حال توسعه است. ما باید این تجربیات را برای نسل جوان مستندسازی کنیم؛ نسلی که بیش از هر زمان به این الگوها نیاز دارد.

حسینی با بیان اینکه آینده‌نگری‌های دقیق سردار قاسمی تأثیرات بزرگی بر توان دریایی قرارگاه گذاشت، افزود: برگزاری دوره‌های تخصصی دریایی، میدان‌دادن به مدیران جوان و ایجاد فرصت تجربه‌اندوزی، از جمله اقدامات اثرگذار ایشان بود که امروز ثمرات آن کاملاً قابل مشاهده است.

وی گفت: بسیاری از اقداماتی که حاج قاسمی در آن دوران انجام داد، امروز موجب بی‌نیازی کشور شده است. تجهیزاتی که آن زمان وارد شد و دانش فنی که ایجاد شد، امروز با محدودیت‌های تحریمی قابل تکرار نیست.

مدیرعامل هلدینگ تخصصی دریایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در پایان خاطرنشان کرد: امید است که با ادامه راه این شهید بزرگ و پیروی از مکتب مدیریت جهادی، بتوانیم وظیفه خود را در قبال کشور و انقلاب اسلامی به‌درستی انجام دهیم.

محمدی: سپاه در بحران‌ها نقش اول را ایفا کرده و سردار قاسمی نماد مدیریت الهی و جهادی است

در ادامه آئین بزرگداشت سردار شهید رستم قاسمی، فتح‌الله محمدی، مدیرعامل سابق مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران و فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه، با تأکید بر نقش بی‌بدیل سپاه در بحران‌ها، گفت: سپاه در همه بحران‌ها نقش اول را ایفا کرده است. هرکجا کشور با بن‌بست مواجه شد، سپاه بود که میدان را باز کرد. برتری سپاه نه در امکانات، بلکه در روحیه معنوی، شجاعت و تصمیم‌گیری الهی است.

وی افزود: از روزهای آغازین انقلاب تا دوران دفاع مقدس و تا امروز، روحیه ایمان و توکل مهم‌ترین عامل موفقیت سپاه در جنگ، سازندگی و مدیریت بحران‌ها بوده است. سردار قاسمی از دل یک خانواده محروم برخاست و به قله‌های مدیریت ملی رسید.

محمدی با بیان اینکه سردار قاسمی نماد فرصت‌آفرینی انقلاب برای جوانان پاکدست است، گفت: او مسیر خود را از کارگری در جزیره خارک آغاز کرد و با تکیه بر ایمان، تلاش و پشتکار کم‌نظیر، مدارج پیشرفت را طی کرد و در هر مسئولیتی، از فرماندهی میدانی تا وزارت نفت، نقش‌آفرینی ماندگار داشت.

فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه با اشاره به ویژگی‌های «اعتمادبه‌نفس ملی» و «شجاعت در تصمیم‌گیری» در دوره مسئولیت شهید قاسمی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ادامه داد: وقتی شرکت‌های خارجی از انجام پروژه‌ها سر باز می‌زدند، قاسمی با جسارت وارد میدان می‌شد و کار را به پایان می‌رساند.

وی تأکید کرد: سردار قاسمی سدهایی ساخت که امروز ده‌ها شرکت داخلی ادامه‌دهنده آن مسیرند. به‌ویژه در مشارکت در مناقصه پارس جنوبی، او با پیگیری‌های مستمر، برگزاری جلسات متعدد و توکل بر خدا توانست امکان حضور ایران را در پروژه‌ای بزرگ و بین‌المللی فراهم کند.

مدیرعامل سابق مجتمع کشتی‌سازی و صنایع فراساحل ایران یادآور شد: حتی یک جلسه به‌دلیل جراحت تعطیل نشد؛ چنین بود ایمان و مسئولیت‌پذیری او. کادر پروری یکی دیگر از ویژگی‌های کم‌نظیرش بود و نسل جدیدی از مهندسان و مدیران کشور را تربیت کرد.

محمدی در پایان، علت ماندگاری سردار قاسمی را ایمان عملی به معارف اسلام دانست و خاطرنشان کرد: سردار قاسمی نه تنها یک مدیر موفق، بلکه نمونه انسانی مؤمن و عمل‌کننده به دین بود. شایسته است زندگی او مکتوب و تبدیل به فیلم شود تا الگویی برای جوانان کشور باشد.